Trump-Wähler scheren sich nicht um die Wahrheit? Du doch auch nicht!

Die Wähler von Donald Trump scheren sich nicht um Fakten. So ist es derzeit immer wieder zu lesen. Was für eine Arroganz, meint unsere Autorin.

Donald Trump ist ein Lügner, keine Frage. Der künftige Präsident der Vereinigten Staaten redet eine US-Wirtschaft schwach, die floriert. Er rückt Mexikaner pauschal in die Nähe von Vergewaltigern und Muslime von Terroristen. Der Unternehmer ignoriert die Fakten und schafft sich seine eigenen.

Und seine Wähler haben es ihm nachgemacht. Sie haben ignoriert, was in Leitartikeln, Investigativrecherchen, Faktenchecks alles über Donald Trump bekannt wurde. Viele von ihnen argumentierten, er spreche eben die Dinge so aus, wie sie seien – auch wenn sie gar nicht so sind. Diese Wähler werden nun als Treiber der postfaktischen Ära bezeichnet. Sie werden als Ignoranten verschrien. Und sie werden pauschal als dumm dargestellt.

Auch Facebook, die Statistiker, die Medien werden verantwortlich für den Wahlsieg gemacht. Facebook, weil das Netzwerk mit seinen Algorithmen die Stimmung der Menschen manipuliere. Statistiker und Medien, weil sie ihr Ohr nicht mehr an der Basis hätten, sondern nur noch an den Eliten, und deswegen die Chancen Clintons nicht auf Faktenbasis einschätzten.

Was für eine Arroganz.

Fakt ist: Wir schaffen uns alle längst eine postfaktische Welt. Wir, das sind wir sozialen Netzwerker, wir Medien, wir als Gesellschaft. Ob links oder rechts, jung oder alt, gebildet oder ungebildet – wir folgen alle denselben Mechanismen im Netz.

Trump lügt? Wir sind alle längst postfaktisch

Das ließ sich erst am Mittwoch beobachten, direkt nach der Wahl. Binnen weniger Stunden machte ein Bild aus den Simpsons in den sozialen Netzwerken die Runde. Es zeigte Donald Trump mit den gleichen Posen in der Zeichentrickserie, wie er sie auch tatsächlich im Wahlkampf zeigte, und wurde mit dem Satz verbreitet, die Simpsons hätten es ja schon 2000 gewusst. Schöne Punchline. Nur zeigt sie nicht ganz die Wahrheit, wie der Bildblog schnell klarstellte. Die Episode mit den gezeichneten Trump-Posen stammt aus dem Jahr 2015, nicht aus dem Jahr 2000 – auch wenn es stimmt, dass Bart Simpson in einer Episode aus dem Jahr 2000 eine Zukunft nach einer Präsidentschaft Trumps vorhersieht. Trotz des falschen Jahres wurde das Bild tausendfach geteilt.

Genauso das Titelbild der Märkischen Allgemeinen. „Beruhigt Euch und zieht nach Brandenburg“, schrieb ein Twitterer. „Dort hat Clinton die US-Wahl gewonnen.“ Darunter ein Foto der Zeitung mit der Schlagzeile „Good Morning, Mrs. President!“.

Beruhigt Euch und zieht nach Brandenburg. Dort hat Clinton die US-Wahl gewonnen. pic.twitter.com/npep0mKtTY — _Phil_ (@Der_Phil_B) November 9, 2016

Nur war das eben nur die eine Seite des Covers. Auf der anderen stand „It’s Trump!“. Die Zeitung hatte schlicht beide Möglichkeiten abgedruckt. Der Twitter-Nutzer löste das Missverständnis auch später auf. Bis dahin hatten aber nicht nur Medien wie Turi2 das Thema aufgegriffen und verbreitet – und dann schnell korrigiert. Tausende retweeteten das Bild – ich übrigens auch.