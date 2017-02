Drahtlos Geräte laden: Dieser Magnetfeldraum soll es möglich machen, meint Disney

Disney-Forscher haben die Idee eines Magnetfeld-Raums entwickelt, in dem sich einige Hundert Geräte gleichzeitig drahtlos aufladen lassen können sollen. Für Menschen soll das nicht schädlich sein.

Disney-Forscher: Raum lädt Geräte kabellos

Geräte drahtlos laden, das könnte bald ganz ohne Induktionsflächen möglich sein. Geht es nach einer Idee von Forschern von Disney Research, sollen Smartphones, Lampen oder Ventilatoren künftig in einem Magnetfeldraum ohne Kabel mit Strom versorgt werden. Die dafür notwendigen Ladestationen müssen allerdings zwischendurch weiterhin per Kabel mit der Steckdose verbunden werden. Außerdem müssen die Räume speziell ausgestattet werden.

Disney-Forschung: In diesem Konzeptraum werden Geräte drahtlos geladen. (Bild: Disney)

In dem von den Disney-Forschern im Wissenschaftsmagazin PLOS One beschriebenen Konzeptraum bestehen Wände, Decke und Boden aus Aluminium. In der Mitte des Raumes steht eine Säule aus Kupfer. Um diese spannt sich ein Magnetfeld auf, wenn Strom über die Wände durch die Säule zirkuliert. Bis zu 1,9 Kilowatt lassen sich so an bis zu 320 Geräte gleichzeitig übertragen. Die Forscher gehen von einer Effizienz zwischen 40 und 95 Prozent aus. Menschen sollen in dem Magnetfeldraum nicht geschädigt werden.

Disney sieht private Ladeschränke oder Lagerhallen als Einsatzzwecke

Zum Einsatz kommen könnten solche Räume sicher an Bahnhöfen oder Flughäfen, wo viele Menschen gleichzeitig ihre Geräte laden könnten, ohne dabei auf die Suche nach einer Steckdose zu gehen. Die Disney-Forscher nennen außerdem kleine Ladeschränke für private Haushalte, in die man alle seine Geräte zum Aufladen hineinlegen könnte. Auch die Verwendung des als „Quasistatic Cavity Resonance“ (QSCR) bezeichneten Verfahrens in Lagerhallen soll eine Einsatzmöglichkeit darstellen. Laut Disney könnte im Zuge der Weiterentwicklung der Technologie künftig statt Metallwänden leitfähige Wandfarbe zum Einsatz kommen.

