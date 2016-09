Gefährliche Drohnen-Zwischenfälle nehmen zu: Kommt ein Flugverbot ab 100 Metern?

Die Deutsche Flugsicherung schlägt Alarm: Die Zahl gefährlicher Zwischenfälle mit Drohnen im Flugverkehr ist stark gestiegen. Jetzt droht ein Flugverbot ab 100 Metern Höhe.

Drohnen: Mehr Zwischenfälle im Flugverkehr

Hunderttausende Drohnen soll es in Deutschland geben, schätzt die Deutsche Flugsicherung. Genaue Zahlen gibt es nicht, da keine Registrierungspflicht existiert. Genau die fordert die Behörde jetzt angesichts zunehmender Zwischenfälle mit Drohnen im Flugverkehr. Eine Registrierungspflicht wie in den USA oder einen verpflichtenden Drohnenführerschein wird es für Privatpersonen aber wohl so schnell nicht geben. Lediglich eine Kennzeichnungspflicht für Drohnen über 500 Gramm sei geplant, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Diskutiert werde demnach aber auch ein Flugverbot ab 100 Metern für private Drohnenpiloten.

Drohnen sind eine Gefahr für den Flugverkehr. (Foto: Shutterstock)

Der Zeitung zufolge soll die Deutsche Flugsicherung allein in diesem Jahr mehr als 40 Zwischenfälle mit Drohnen verzeichnet haben. Das sind rund dreimal so viele wie 2015. Die Behörde warnt vor einer schwerwiegenden Behinderung des Flugverkehrs. Anfang August etwa war eine Lufthansa-Maschine beim Anflug auf den Flughafen München nur knapp einer Kollision mit einer Drohne entgangen. Bei einem Zusammenprall von einer Drohne und einem Flugzeug droht im schlimmsten Fall sogar der Absturz des Flugzeugs.

Drohnen müssen auf Sicht geflogen werden

Derzeit sind Drohnenflüge lediglich in einem Umfeld von 1,5 Kilometern um Flughäfen verboten. Ansonsten dürfen die ferngesteuerten Fluggeräte nur auf Sicht geflogen werden. Der Drohnenpilot muss Sorge dafür tragen, dass der umgebende Flugraum überwacht und frei ist. Die von der Bundesregierung geplante Neuregelung soll neben der Kennzeichnungspflicht weitere Verbotszonen wie Industrieanlagen, Gefängnisse, Menschenansammlungen und Katastrophengebiete umfassen.

Weil der Schutz sensibler Gebiete vor möglichen Zwischenfällen mit Drohnen derzeit oft als unzureichend empfunden wird, erarbeiten sowohl Behörden als auch Sicherheitsfirmen weltweit Wege zur Drohnenabwehr. Das britische Unternehmen Openworks hat mit der „SkyWall 100“ eine Kanone entwickelt, mit der Drohnen flugunfähig gemacht werden sollen. In den Niederlanden etwa werden Greifvögel darauf trainiert, verdächtige Drohnen vom Himmel und sicher zur Erde zu holen.

