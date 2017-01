Teamarbeit in der Cloud: Dropbox bringt neue Funktionen Smart Sync und Paper

Mit neuen Funktionen will Dropbox attraktiver für die Nutzung in Unternehmen werden. Die Produkte würden ganz auf Teamarbeit ausgerichtet, erklärte der Chef des Cloud-Speicherdiensts.

Dropbox: Neue Features für Teamarbeit

Eine Reihe neuer Funktionen und Business-Lösungen soll den Cloud-Speicherdienst Dropbox noch stärker in Unternehmen verankern. „Wir designen Dropbox von Grund auf um und richten die Produkte ganz auf Teamarbeit aus“, erklärte Drew Houston, Mitgründer und CEO von Dropbox, in einer entsprechenden Mitteilung. Das Dropbox-Feature „Smart Sync“ (früher: Project Infinite) etwa soll die Inhalte des Nutzerkontos in der Cloud nahtlos auf dem Desktop bereitstellen. Dabei wird auf dem Windows-PC oder dem Mac kein Speicherplatz benötigt, solange die Inhalte nicht genutzt werden.

Smart Sync holt Dokumente virtuell auf den Desktop. (Screenshot: Dropbox)

Mit dem kostenlos zugänglichen „Paper“ hat Dropbox ein mit Google Docs vergleichbares Feature veröffentlicht, das Teams die gemeinsame Erstellung von Dokumenten ermöglicht. Dropbox Paper steht nach dem Ende der Betaphase jetzt in 21 Sprachen weltweit bereit. Neu ist etwa die Möglichkeit, einzelnen Paper-Nutzern direkt Aufgaben zuzuweisen und diese mit Terminen zu versehen.

Dropbox bringt mit Paper eine Google-Docs-Alternative. (Screenshot: Dropbox)

Zukünftig soll mit „Projekte“ ein weiteres Dropbox-Paper-Feature veröffentlicht werden, das als eine Art Freigabebereich für gemeinsame Inhalte fungieren soll. Darüber hinaus sollen in den kommenden Monaten unter anderem ein Präsentationsmodus, verbesserte Suchfunktionen sowie Ordnerfunktionen für iOS- und Android-Geräte kommen.

Mehr Übersicht: Überarbeitete Dropbox-Oberfläche

Außerdem bietet Dropbox eine überarbeitete Weboberfläche, die einen einfachen Zugriff auf ähnliche Inhalte ermöglichen soll. Privat- und Arbeitsplatzkonten sollen deutlicher voneinander getrennt und Aktualisierungen von Dateien und Paper-Dokumenten übersichtlicher dargestellt werden. Damit sich leichter nachvollziehen lässt, wer Dokumente angesehen hat, werden für die Leserinfo-Funktion für Business-Konten zudem neue Mitarbeiter-Avatare eingeführt.

Ab sofort gibt es außerdem drei Dropbox-Business-Abos. Die Standard-Variante kostet zehn Euro monatlich pro Nutzer und bietet die neuen Kollaborationstools. Mit Advanced (15 Euro pro Monat pro Nutzer) kommen zusätzliche Administratorfunktionen hinzu. Größere Unternehmen können das Enterprise-Abo von Dropbox buchen. Hier gibt es individuelle Lösungen und Support (Preis auf Anfrage).