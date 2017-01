Bug in Dropbox: Gelöschte Dateien nach 8 Jahren wieder da

Ein Softwarefehler soll schuld daran sein, dass Dropbox-Nutzer vor Jahren gelöschte Dateien jetzt wieder angezeigt bekamen. Der Bug sei gefixt, verspricht Dropbox. Es gibt aber noch Nutzerbeschwerden.

Keine Fata Morgana: Alte Dropbox-Dateien wieder da

Wer in den vergangenen Tagen auf einmal Dateien und ganze Ordner in seinem Dropbox-Account wieder angezeigt bekam, die eigentlich schon vor Jahren gelöscht waren, hatte keine Fata Morgana vor sich. Stattdessen handelte es sich offenbar um einen Softwarefehler bei dem US-Cloudspeicher-Dienst.

Dropbox kämpft gegen Geister-Dateien. (Foto: dennizn / Shutterstock.com)

Normalerweise würden gelöschte Dateien innerhalb von 60 Tagen von den Dropbox-Servern gelöscht, versichert das Unternehmen in einem Forenbeitrag. In den von einigen Nutzern beobachteten Fällen habe der Löschprozess allerdings aufgrund fehlerhafter Metadaten nicht durchgeführt werden können. Die betroffenen Dateien und Ordner seien daher in eine Art Quarantäne verschoben worden, bis das Metadaten-Problem gelöst wäre.

Das scheint bis vor wenigen Tagen nicht der Fall gewesen zu sein. Schließlich haben Dropbox-Nutzer von Dateien berichtet, die schon acht Jahre alt und schon seit Jahren gelöscht gewesen seien. Diese seien nun unvermittelt wieder aufgetaucht, offenbar weil Dropbox sich des Problems jetzt angenommen hat. Mittlerweile sei der Softwarefehler behoben, erklärte Dropbox.

Dropbox: Daten nicht für Dritte zugänglich

Die Dateien seien zu keinem Zeitpunkt Dritten zugänglich gewesen, versicherte das US-Unternehmen. Die Dokumente und Ordner seien nur in den entsprechenden Nutzerkonten wieder aufgetaucht. Zunächst mussten Nutzer trotz gefixtem Fehler die Ordner per Hand noch einmal löschen. Mittlerweile soll Dropbox einen automatisierten Löschvorgang gestartet haben.

Dennoch berichten noch immer Nutzer in Foren über alte Ordner, die eigentlich gelöscht gewesen seien, jetzt aber wieder in ihrem Dropbox-Account aufgetaucht seien. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen lässt sich aber aus der Ferne nicht bestimmen. Einige Nutzer waren jedenfalls stinksauer über die mangelnde Kommunikation, die sie Dropbox vorwarfen. Demnach habe es einen ganzen Tag gedauert, bis Dropbox auf die ersten Nutzerbeschwerden reagiert hat.

