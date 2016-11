Was ist eigentlich „Duplicate Content“?

Duplicate Content auf Websites kann dazu führen, dass die entsprechenden Inhalte von Google ein niedrigeres Ranking erhalten. So erkennst und vermeidest du unbeabsichtigte doppelte Inhalte.

Wie entsteht Duplicate Content?

Von doppelten Inhalten, sogenanntem Duplicate Content, ist die Rede, wenn sich große Content-Blöcke auf derselben oder unterschiedlichen Domains wiederholen oder annähernd wiederholen. Duplicate Content kann intern und extern existieren.

Aus folgenden Gründen kann es zum Beispiel zu internem Duplicate Content kommen:

Eine Seite auf der eigenen Website ist über mehrere URLs erreichbar: http://domain.de, http://www.domain.de, http://domain.de/

Es gibt eine druckoptimierte Version einer oder mehrerer Seiten

Neben einer regulären Webseite wird auch eine gekürzte, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Seite erzeugt

Zu Duplicate Content auf mehreren Domains können beispielsweise folgende Gründe führen:

Im Rahmen von Content-Kooperationen publizieren andere Seiten deinen Content rechtmäßig

Andere Seiten nutzen deine Inhalte unrechtmäßig

Du nutzt für die verschiedenen Länderversionen deiner Webseite dieselben Inhalte

Durch einen Domain-Umzug

Rankingverlust oder Strafe durch Duplicate Content

Google hat kein Problem mit doppelten Inhalten auf einer oder mehreren Domains, wenn diese ausgewiesen werden. Google will vermeiden, dass mehrere Suchergebnisse auf den gleichen Content führen. Werden sie nicht erkannt, führen sie sonst zu einem negativen Nutzererlebnis für Suchmaschinennutzer.

Wenn Google den doppelten Content für ein Täuschungsmanöver hält, kann es passieren, dass die entsprechende Webseite aus den Suchergebnissen entfernt wird. „Derart unfaire Verhaltensweisen können zu einer negativen Nutzererfahrung führen, da den Besuchern im Grunde derselbe Content in einer Reihe von Suchergebnissen angezeigt wird.“, heißt es bei Google. Daher ist es wichtig, Duplicate Content ausfindig und entsprechend sichtbar zu machen oder ihn zu vermeiden.

Aber auch Duplicate Content, der nicht zu einer Abstrafung durch Google führt, kann der Website schaden, zum Beispiel weil Indexierungsprobleme auftreten. Für Google sollte jederzeit klar ersichtlich sein, welche Seite den für eine Suchanfrage relevantesten Inhalt beziehungsweise den Originalinhalt enthält.

Duplicate Content finden

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Duplicate Content ausfindig zu machen. Man kann direkt in der Google-Suche nach prägnanten Sätzen oder Textausschnitten suchen. Diese gibt man in Anführungszeichen in die Suchmaske ein. Erhält man mehrere Suchtreffer, gibt es Duplicate Content.

Um nicht viele gleiche Inhalte anzuzeigen, blendet Google doppelte Suchergebnisse zum Großteil aus und zeigt folgenden Hinweis an: „Damit Sie nur die relevantesten Ergebnisse erhalten, wurden einige Einträge ausgelassen, die den 2 angezeigten Treffern sehr ähnlich sind. Sie können bei Bedarf die Suche unter Einbeziehung der übersprungenen Ergebnisse wiederholen.“

Wenn man die Suche unter Einbeziehung der doppelten Inhalte noch einmal durchführt, kann man prüfen, ob es sich um Duplicate Content auf der eigenen oder einer anderen Domain handelt. Hier gibt es auch zahlreiche kostenlose Tools, sogenannte Duplicate-Content-Checker, mit denen man doppelten Content aufspüren kann. Hier gilt es zu beachten, dass diese Tool auch teilweise sehr kleine Textausschnitte, wie Teaser et cetera finden, die in der Regel keine Probleme bereiten.

Um Duplicate Content auf der eigenen Seite zu identifizieren, gibt es ebenfalls kostenlose Tools, zum Beispiel Siteliner. Das Tool gibt einen umfangreichen Bericht aus anhand dessen man die doppelten Inhalte überprüfen kann.

Der Umgang mit Duplicate Content

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Google darüber zu informieren, welcher der Original-Content beziehungsweise der bevorzugte Content ist, oder Duplicate Content von vornherein zu vermeiden:

Domain-Umleitung in der .htaccess

Mit folgendem Eintrag in der .htaccess Datei kann die Domain ohne www auf die Domain mit www umgeleitet werden oder umgekehrt:

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^beispiel.de RewriteRule ^(.*)$ https://beispiel.de$1 [R=301,L]

oder

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.beispiel.de RewriteRule ^(.*)$ http://beispiel.de$1 [R=301,L]

Dauerhafter 301-Redirect per .htaccess

Wenn du eine alte, nicht mehr existierende Domain oder Datei auf eine neue umleiten willst, macht eine serverseitige Weiterleitung mit 301 Redirect per .htaccess Sinn. Der Nutzer und die Linkkraft wird somit auf das neue Ziel übertragen.

Diese Einstellung nimmt man in der .htaccess Datei im Root-Verzeichnis vor:

RedirectPermanent / https://domain-neu.de

noindex Hinweis in den META Tags

Eine weitere Möglichkeit Duplicate Content zu verhindern ist ein noindex-Vermerk in den META-Tags für die URLs, die nicht den relevantesten Content enthalten. Damit verhinderst du, das diese Seiten indexiert werden.

Canonical URL

Über Canonical Tags kann man Google bei mehreren Versionen der gleichen Inhalte mitteilen, welcher der relevante ist. Dazu schreibt Google: „ Kennzeichnen Sie die kanonische Seite und alle zugehörigen Varianten durch ein Linkelement rel="canonical". Fügen Sie ein <link>-Element mit dem Attribut rel="canonical" zum Abschnitt <head> dieser Seiten hinzu: <link rel="canonical" href="https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome" />". Wichtig ist hierbei, dass du beim Linkelement rel="canonical" absolute statt relativer Pfade angibst.

Weitere Möglichkeiten, wie du kanonische URLs verwenden kannst, findest du auf der Supportseite von Google.

Zweitverwendung von Content vermeiden

Vermeide weitestgehend die Zweitverwendung von großen Textblöcken. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber wo es geht, sollte man individuelle Inhalte erstellen. Nutzt eine anderer Seitenbetreiber deine Inhalte rechtmäßig, sollte er dafür Sorge tragen, die entsprechenden Inhalte mit einem Canonical-Tag zu versehen, der auf das Original hinweist.

Fazit

Die SEO-Experten sind sich uneinig, wie gefährlich Duplicate Content genau für das Ranking werden kann – besonders wenn es nur um kleinere Snippets und Teaser geht. Schließlich lässt sich dies kaum gänzlich vermeiden. Fest steht aber, dass der sich ständig ändernde Algorithmus der Suchmaschine einzigartigen Content bevorzugt und die Suchergebnisse heterogen halten will. Von daher kann es nicht schaden, ein Auge darauf zu werfen und unnötige Doppelungen zu vermeiden.