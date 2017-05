„Durchstarten mit React“ – jetzt 30x im t3n-Bundle

Wer Facebooks quelloffene Javascript-Bibliothek React nutzen möchte, kann sich jetzt „Durchstarten mit React“ gratis zum t3n-Abo sichern.

Kurzinfo zu „Durchstarten mit React“

Facebooks quelloffene Javascript-Bibliothek React hilft Entwicklern, komplexe Benutzeroberflächen zu erstellen und sorgt dabei durch ausgeklügelte Rendering-Methoden für eine verbesserte Interaktivität. Die Zahl der React-Anhänger steigt seit Jahren, und auch Facebook steckt nach wie vor viel Energie in die Weiterentwicklung der Bibliothek. Wer Teil der wachsenden Community werden will, findet Hilfe in diesem Leitfaden von Stoyan Stefanov. Der Facebook-Entwickler, Blogger und Konferenzsprecher erklärt einsteigergerecht die Komponentenarchitektur von React und zeigt, wie sich in kurzer Zeit komplexe und dennoch wartbare Web-Anwendungen entwickeln lassen. Am Ende der Lektüre sollen Web-, Frontend- und Javascript-Entwickler eine eigene, maßgeschneiderte App realisieren können.

