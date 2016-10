Anzeige

Wieso Unternehmen ein Mahnwesen betreiben sollten, wie dieses am effizientesten betrieben wird – und welche Grundlagen für die spätere Beauftragung eines Inkassounternehmens gelten.

Kein Unternehmen läuft gerne seinem Geld hinterher, nach einer Studie von Ibi Research aus dem Jahr 2014 geht der Unwillen sogar so weit, dass fast ein Drittel der Teilnehmer der Studie weder ein richtiges Mahnwesen, noch Inkassodienstleistungen in Anspruch nehmen. Dieselbe Studie schätzt dabei die auftretenden Zahlungsstörungen im E-Commerce auf rund eine Milliarde Euro.

Eine Studie des Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen Deloitte aus dem Jahr 2012 führt an, dass Inkassounternehmen innerhalb von neun Monaten 45 Prozent der übergebenen Forderungen aus (Online-)Handelsunternehmen eingetrieben haben. Rund 55 Prozent sind also nach neun Monaten noch immer nicht bezahlt. In der gleichen Studie zitiert Deloitte eine Erhebung des Inkassounternehmens EOS und nennt als Gründe für die ausbleibenden Zahlungen Folgendes: „60 Prozent geben Überschuldung, 53 Prozent Liquiditätsengpässe und 43 Prozent der säumigen Kunden Vergesslichkeit an.“ (Hier waren mehrere Antworten möglich.)

Im Prinzip lassen sich Kunden, die Zahlungsstörungen verursachen, in drei Kategorien einteilen: Verursacher von vorübergehenden Zahlungsstörungen, die entweder nur kurzfristig nicht zahlen können, oder es schlicht vergessen haben. Dauerhaftere Zahlungsstörungen verteilen sich auf Zahlungsunfähige und Zahlungsunwillige. Erstere sind Kandidaten für das eigene Mahnwesen und die Kategorien zwei und drei werden früher oder später in einem Inkassoverfahren oder gleich in einem gerichtlichen Mahnverfahren landen.

Wieso ein Mahnwesen nötig ist

Auch ein seriöses Inkassounternehmen kann trotz aller Professionalität zur Belastung für die Kundenbeziehung werden, wenn die Abgabe der Forderung vom Unternehmen an das Inkassounternehmen zu früh erfolgt. Die Abgabe kann als wertendes Zeichen aufgenommen werden und einen Kunden zum Abbruch der Geschäftsbeziehung bringen. Die Kosten, die als Verzugsschaden für die Inanspruchnahme eines Inkassounternehmens anfallen, belasten eine Kundenbeziehung ebenfalls schwer.

Die Deloitte-Studie zeigt, dass ein großer Teil der säumigen Kunden nicht zahlungsunwillig oder unfähig ist. Diese Kunden zu erreichen, bevor die Forderung an ein Inkassounternehmen abgegeben wird, ist die Aufgabe des unternehmensinternen Mahnwesens.

Ist ein eigenes Mahnwesen aus Kostengründen nicht zu realisieren, sollten sich Unternehmen fragen, ob risikobehaftete Zahlungsarten, die ein solches Mahnwesen notwendig machen, überhaupt angeboten werden sollten. Gegebenenfalls ist ein Factoring, bei dem ein Dienstleister die Abwicklung und das Risiko des Rechnungskaufs gegen Gebühr übernimmt, eine kostengünstigere Lösung.

Mahnwesen für kleine bis mittlere Onlinehändler

Wie kann ein eigenes und kosteneffizientes Mahnwesen bei einem kleinen bis mittleren Onlinehändler aussehen?

1. Schritt: Risikomanagement

Zahlungsarten, die anfällig sind für Zahlungsstörungen, wie „Kauf auf Rechnung“ oder die Lastschrift, sollten Kunden nicht ungeprüft zugänglich gemacht werden. Für Neukunden können alle Payment-Service-Provider Bonitätsprüfungen durchführen, Bestandskunden können nach internen Kriterien bewertet werden, um risikoreichere Zahlungsmethoden nur verlässlicheren Kunden zugänglich zu machen.

2. Schritt: Hochgradige Automatisierung

Damit ein Mahnwesen im Onlinehandel nicht zur Kostenfalle wird, müssen Händler auf Software-Lösungen setzen, die eine hochgradige Automatisierung ermöglichen. Konkret sollte nach einem Fälligkeitsdatum entweder über eine SaaS-Lösung oder eine kaufmännische Lösung vollautomatisch eine Mahnung versandt werden. Für viele Onlineshopsysteme existieren auch Plugins, die automatisiert Mahnungen per Mail oder auch per Brief versenden können.

Tatsächlich lässt sich so ein vollautomatisches Mahnwesen errichten, das nahezu ohne Zutun des Händlers arbeitet. Die einzige Hürde ist die Kontrolle der Zahlungseingänge, die aber auch stark automatisiert werden kann – so dass nur noch das manuelle Nachbuchen von Zahlungen bleibt, die bei einer automatisierten Girokonten-Abfrage nicht zugeordnet werden konnten.

3. Schritt: Hürden senken und modern denken

Im Onlinehandel besitzen Kunden naturgemäß eine höhere Onlineaffinität, aktuell werden deshalb im üblichen Mahnwesen Potentiale verschenkt, weil weder eine Onlinebezahlung von offenen Forderungen möglich ist, noch existiert ein Self-Service-Bereich im Kundenkonto des Onlineshops, der es dem Kunden erlaubt, einfache Probleme selbst zu lösen.

Ein Beispiel: Der Provider 1&1 ermöglicht seinen Kunden eine geplatzte Lastschrift mit einem einfachen Mausklick noch einmal auszulösen. Eine solche Lösung spart beträchtliche Kosten – für Kundenservice und Mahnwesen.

Ein weiterer Ansatzpunkt zeigt sich bei Easycredit: Der Verbraucherkredit bietet Kunden einen Self-Service, der es ermöglicht, selbstständig Raten zu verschieben, auszusetzen oder zu verringern. Eine Maßnahme, die laut Easycredit viel Aufwand einspart und bei Kunden gut ankommt.

Mahnwesen für kleinere bis mittlere Unternehmen ohne Fokus auf Onlinehandel

Auch unabhängig vom Onlinehandel liegen die Gründe für ein effizientes Mahnwesen auf der Hand.

1. Schritt: Mahnwesen als eigenständigen Prozess etablieren

Zunehmend laufen in Unternehmen organisatorische Prozesse digital ab – warum also nicht auch das Mahnwesen? So lässt sich dieser zeitaufwendige und lästige Bereich der Buchhaltung betriebsintern abgeben an einen zuverlässigen und fehlerresistenten Automatismus.

2. Schritt: Hochgradige Automatisierung

Automatisierung bedeutet Effizienzsteigerung und somit Kosteneinsparung. Mahnungen gehen in regelmäßigen, eskalierenden Abständen raus und nehmen dem zahlungspflichtigen Kunden so die Gleichgültigkeit mit seinen zu begleichenden Rechnungen. Software, wie zum Beispiel Bilendo, hilft, den Mahnprozess effizient und kostengünstig zu automatisieren. Schnell und unkompliziert lässt sich dieser Service als Ergänzung zur bereits bestehenden Standardsoftware zur Rechnungsstellung integrieren.

3. Schritt: Kundenbeziehung schützen, modern kommunizieren

Die Kundenbeziehung bleibt im Blick, denn zum einen erfährt der Kunde durch das konsequente Mahnen die Zuverlässigkeit und das Selbstbewusstsein seines Geschäftspartners. Zum anderen bleibt man „unter sich“, es tritt – anders als beim Outsourcing oder beim Einsatz eines Inkassounternehmens – kein Dritter hinzu. Und des Weiteren bedeutet Automatisierung nicht gleich Unpersönlichkeit, denn Mahnläufe können jederzeit individualisiert und dem Kundenverhältnis angepasst werden.

Rechtslage: Welche Gebühren dürfen berechnet werden

Beim Thema Gebühren und Kosten herrscht oft Verwirrung: Was darf ein Unternehmen für Mahnungen berechnen, was darf ein Inkassobüro berechnen? Sind Inkassokosten überhaupt erstattungsfähig?

Was Unternehmen berechnen dürfen

Das Unternehmen darf die tatsächlich angefallenen Kosten für eine Mahnung berechnen. Pauschale Gebühren für eine Mahnung werden von der Rechtsprechung in der Regel bis maximal 2,50 Euro anerkannt, die erste Mahnung, insofern diese notwendig ist, um den Kunden in Verzug zu setzen, muss aber kostenlos erfolgen.

Im Rahmen des gerichtlichen Mahnverfahrens dürfen die tatsächlich angefallenen Kosten, explizit die Gerichtsgebühren, berechnet werden und ein Verzugszins in Höhe von fünf Prozent über dem Basiszinssatz.

Was passiert mit Inkassokosten?

Eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs (1 BvR 1012/11) hat festgestellt, dass Inkassokosten von Unternehmen als Verzugsschaden geltend gemacht werden können. Was eines der Hauptargumente ist, dass für den Einsatz eines Inkassounternehmens angebracht wird. BGB Paragraf 260 in Verbindung mit 280 legt fest, dass Unternehmen einen Verzugsschaden geltend machen dürfen, interne Unternehmenskosten hingegen nicht. Gibt ein Unternehmer also die Forderung ab, kann er die Kosten dafür geltend machen und es fallen keine internen Kosten an.

Eine rechtlich geregelte Ausnahme: Erfolgsprovisionen für die Eintreibung von Forderungen müssen Unternehmen selbst zahlen, diese können nicht an Verbraucher weitergegeben werden.

Die Kosten des Inkassounternehmens dürfen nach regelmäßiger Rechtsprechung insgesamt die Gebühren eines Rechtsanwaltes nicht übersteigen, die dieser gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) im selben Fall berechnen würde.

Wird nach dem Inkassobüro noch ein Rechtsanwalt beauftragt, entfallen die Inkassokosten, diese sind dann nicht mehr erstattungsfähig, weshalb viele Inkassounternehmen die gerichtlichen Mahnbescheide für den Gläubiger mittlerweile selbst beantragen.

Ein Inkassobüro beauftragen

Möchten Betriebe das komplette Mahnwesen an ein Unternehmen abgeben, das sich auf Forderungsmanagement spezialisiert hat, empfiehlt es sich darauf zu achten, dass die Kundenbeziehung nicht beschädigt wird. Vergessliche Kunden müssen in der ersten Mahnstufe noch die Möglichkeit haben, ihre Außenstände noch ohne Inkassokosten zu begleichen.

Entscheiden Unternehmen sich für den Einsatz eines Inkassobüros, sollten sie mindestens überprüfen, ob dieses nach gesetzlichen Vorschriften registriert sowie Mitglied im Verband der Inkassounternehmen (BDIU) ist, und welche Gebühren das Inkassounternehmen tatsächlich an Endkunden berechnet. Sonst besteht die latente Gefahr, durch überhöhte Gebühren in die Berichterstattung der Wirtschaftspresse und der großen Publikumsmedien zu gelangen.

Ein sinnvolles Sowohl-als-auch

Ideal wäre der gesamte Prozessablauf des Mahnens geregelt, wenn sich zunächst eine entsprechende Softwarelösung um das Abmahnen in festgelegten Eskalationsstufen kümmert und erst danach die Übergabe an ein Inkassounternehmen erfolgt. So wird dem Kunden genug Zeit eingeräumt, das eigene Versäumnis nachzuholen und gleichzeitig ultimativ signalisiert, dass der Toleranzspielraum allmählich aufgebraucht ist. Wer dann noch nicht gezahlt hat, will und wird es auch nicht tun. Alles Weitere liegt danach in professionellen und sicherlich weniger kulanten Händen.

