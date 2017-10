E-Fuchs hilft: Wie viele Zeichen für Amazon-Keywords zur Verfügung stehen

In der neuen Ratgeber-Kolumne „E-Fuchs hilft“ bekommen Onlinehändler Hilfestellung bei Problemen von t3n. (Screenshot: Amazon Fotomontage: t3n)

Bei „E-Fuchs hilft“ beantwortet t3n.de regelmäßig Händlerfragen. Diese Woche: Die Zeichenbegrenzung bei Amazon-Keywords.

In der ersten Ausgabe unserer Ratgeber-Kolumne „E-Fuchs hilft“ stolpert ein Händler über das Thema Amazon-SEO. Für die Keywords gelten besondere Regeln, eine davon bezieht sich auf die Länge oder Größe der Keywords. Wie immer steckt der Teufel im Detail.

Amazon-SEO: Die Zeichenbegrenzung der Amazon-Keywords

Händler: Was hat es denn mit der Zeichenbegrenzung bei den Amazon-Keywords auf sich?

Einige Suchstichwörter, die vom Amazon-Algorithmus berücksichtigt werden, können vom Händler direkt im Amazon-Backend „Sellercentral“ eingetragen werden. Für jedes Land gibt Amazon dabei eine Größenbeschränkung vor, wie viel Händler in die entsprechenden Felder eintragen dürfen.

In Deutschland dürfen maximal 256 Bytes eingetragen werden – und es sind tatsächlich Bytes gemeint, keine Zeichen. Das bedeutet: Ein „A“ benötigt beispielsweise ein Byte Speicherplatz, ein „Ü“ hingegen schon zwei Byte Speicherplatz.

Händler: Wie überprüfe ich, ob ich diese Zeichenbegrenzung einhalte?

Leider hat das Amazon-Backend keinen entsprechenden Zähler eingebaut. Da bleibt nur auf einen externen Zähler zurückzugreifen, davon finden sich viele im Netz. Ein hilfreiches, kostenloses Backend-Keyword-Tool bietet beispielsweise der Amazon-Dienstleister AMZStars. Vielleicht erkennt ja bald ein ERP- oder Wawi-Hersteller das Problem und baut einen entsprechenden Zähler ein – oder Amazon macht das endlich selbst. Gerüchten zu Folge soll vereinzelt im Backend von Händlern schon ein Zähler gesichtet worden sein.

Händler: Was passiert, wenn die Zeichenbegrenzung nicht eingehalten wird?

Amazon ignoriert den überschüssigen Teil der Keywords. Nur die ersten 250 Bytes werden indexiert.

In dieser Reihenfolge betrachtet der Kunde eine Produktdetailseite: Bild, Titel und Preis sowie die Beschreibungspunkte (die Bulletpoints). Titel und Bulletpoints sollten ebenfalls die relevanten Amazon-Keywords wiedergeben. (Screenshot: Amazon.de)

Anzeige

Über die Ratgeber-Kolumne „E-Fuchs hilft“

In der Ratgeber-Kolumne „E-Fuchs hilft“ helfen regelmäßig Experten Händlern bei ihren Alltagsproblemen. Von A wie Amazon-SEO über K wie Kontosperrung bis hin zu Z wie Zollbestimmungen. Ihr habt eine Frage? Stellt sie einfach in den Kommentaren oder sendet eine E-Mail an efuchshilft@t3n.de mit dem Betreff „E-Fuchs hilft“. Alle Fragen werden vertraulich und anonym behandelt, oder auf Wunsch unter Angabe des Onlineshops beziehungsweise des Händlernamens veröffentlicht.

Das Ratgeber-Team: Johannes Altmann (Shop-Usability, Shoplupe.de), Jochen G. Fuchs aka E-Fuchs, (Ressortleiter E-Commerce t3n), Peter Höschl (Betriebswirtschaft und KPI für Händler, Shopanbieter.de), Mark Steier (Marktplätze, wortfilter.de), Heidi Kneller-Gronen (Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Rechtsanwältin kanzlei-kneller.de).

Mehr zum Thema