Dieses E-Paper-Display erzeugt seinen eigenen Strom

Microsoft hat ein E-Paper-Display entwickelt, das sich selbst mit Strom versorgt. Es wird per Funk angesprochen und lässt sich als eine Art digitales Post-It verwenden.

Energieneutral: E-Paper-Display produziert seinen eigenen Strom

Ein Bildschirm, der ohne Stromanschluss auskommt? Was zunächst unglaublich klingt, wurde jetzt in Microsofts Forschungsabteilung entwickelt. Dabei handelt es sich um ein kleines, niedrig auflösendes E-Paper-Display. Der kleine Akku des Geräts wird über eine Photovoltaik-Zelle aufgeladen. Dazu soll auch schon Licht einer Deckenlampe ausreichen. Zur Verbindung mit der Außenwelt setzt das Display auf Bluetooth. So kommt das Gerät ganz ohne Kabel aus.

Microsoft: Dieses E-Paper-Display kommt ohne externe Energiequelle aus. (Foto: Microsoft Research)

Der Prototyp des Displays fungiert als eine Art digitaler Klebezettel, auf dem sich alle möglichen Informationen anzeigen lassen. Das E-Paper-Display verfügt dazu über eine Auflösung von 12 mal 11 Pixeln. Aufgrund der begrenzten Auflösung eignet es sich vor allem für die Darstellung von Icons – beispielsweise um den Nutzer über Benachrichtigungen zu informieren.

E-Paper-Display lässt sich per Augmented-Reality-App programmieren

Für ihren Prototyp haben die Microsoft-Forscher eine Augmented-Reality-App geschrieben. Richtet der Nutzer sein Tablet auf eines der Displays, bekommt er über das von der Kamera des Tablets aufgezeichnete Bild angezeigt, welche Einstellungsoptionen ihm zur Verfügung stehen. Die Beispiel-Anwendung soll aufzeigen, wie einfach das Gerät im Alltag genutzt werden könnte.

Trotz der geringen Auflösung ließen sich einige interessante Anwendungsgebiete für Microsofts energieneutrales Display finden. Auf absehbare Zeit dürfte die Technik allerdings nicht in einem marktreifen Produkt zum Einsatz kommen. Wer sich dennoch für die zugrundeliegende Technik interessiert, findet die Details in diesem Paper der Microsoft-Forscher.

via www.golem.de