Ebay: So wurde Allmedia in Dinslaken zum Umsatzmillionär

Kürzlich veröffentlichte Ebay, dass es mehr als 1000 Händler im Club der Umsatzmillionäre gibt. Einige von ihnen stellt Mark Steier in einem Händlerportrait vor. Heute: Allmedia in Dinslaken.

Mit seinem Fotogeschäft hat Norbert Lehnhoff schon viel miterlebt, denn kaum eine andere Branche hat sich im Laufe der letzten Jahre so stark verändert:

„Als ich im Jahr 1992 mein Ladengeschäft in Dinslaken eröffnete, machte man sein Geld noch mit analoger Fotografie. Familien kamen nach ihrem Urlaub, um Filme zum Entwickeln abzugeben, die Bilder später abzuholen und mindestens noch weitere Filme sowie Fotoalben oder Bilderrahmen mitzunehmen. Mit der Digitalisierung war das vorbei. Kaum hatte man sich auf Digitalkameras eingestellt, wurden diese von den Smartphones abgelöst. Heute lassen nur noch die wenigsten Menschen ihre Fotos entwickeln. Ich musste in den letzten 25 Jahren also häufig umdenken und mein Geschäft umbauen. Da blieb auch der Gang ins Internet nicht aus.“

Als im Jahr 2002 der Umsatz ein Tief erreichte, entdeckte er durch Zufall das Potenzial von Ebay. Eine Freundin seiner Frau unterbrach ihren Besuch in seinem Haus, um bei Ebay an einer Auktion teilzunehmen. Norbert Lehnhoff war sofort begeistert und nahm sich vor, mit dem Verkauf bei Ebay probeweise zu beginnen.

Bis zu 400 Sendungen täglich

Der erste Artikel, den er verkaufte, war eine Pentax-Kamera, die bereits seit zwei Jahren das Ladengeschäft hütete. Bei Ebay stellte der gelernte Fotokaufmann die Kamera zur Auktion ab 1 Euro ein und verkaufte sie fast zum vollen Preis. So fing es an. Die ersten Pakete wurden noch während des normalen Ladenbetriebs hinter der Theke verpackt. Heute kümmern sich sechs Angestellte um den Versand von täglich 200 bis 400 Paketen. Norbert Lehnhoff erinnert sich:

„In der Anfangszeit hätte ich niemals gedacht, dass ich einmal Ebay-Umsatzmillionär sein würde. Als wir diese Marke vor fünf Jahren zum ersten Mal knackten, wusste ich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

Um in der sich schnell wandelnden Branche stetig auf Erfolgskurs zu bleiben, ist es Norbert Lehnhoff wichtig, sich mit seinem Geschäft von der Konkurrenz durch kundenfreundliches Auftreten und ein Angebot, das mit der Zeit geht, absetzen zu können:

„Die meisten Online-Fotoshops sind reine Versender. Wir dagegen haben viel Erfahrung im stationären Handel gesammelt und zeigen Gesicht und Herzblut. Bei uns gibt es keine zwischengeschaltete Service-Hotline, sondern kompetente Mitarbeiter, die dem Kunden jederzeit weiterhelfen. Zusätzlich sind wir immer auf der Suche nach Innovationen, durch die wir unser Angebot stetig an den Bedarf unserer Kunden anpassen können.“ Mit dieser Strategie ist es Norbert Lehnhoff gelungen, kontinuierlich zu wachsen. Für die Zukunft gilt: Es geht so weiter wie bisher: Keine hohen Ziele stecken, sondern langsam auf Wachstumskurs bleiben.

Quick-Check: Allmedia in Dinslaken

Die 100-prozentige Kundenzufriedenheit sticht sofort ins Auge. Bei allen detaillierten Verkäuferbewertungen 5.0 von 5.0 und das Bewertungsprofil zeigt 100 Prozent. Und: Bei 85.182 erhaltenen Bewertungen wurden lediglich 20 (!) im Nachhinein von den Käufern bearbeitet. Großartige Leistung!

Shop-Design

Das Design ist zwar nett, aber nicht responsiv und leider auch nicht 2017-ready. Gerade bei hochwertigen Produkten sollten Konsumenten eine zeitgemäße Präsentation erwarten können. Mobil sind seine Artikel nicht lesbar. Da hat Norbert noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen.

Artikelmerkmale

Unfassbar, auch hier hat Allmedia nur das Nötigste dargestellt. Freundlich ausgedrückt. Weder Lieferumfang noch die technischen Daten, also die Artikelmerkmale, pflegt er. Die von Ebay zur Verfügung gestellten Katalogdaten bzw. die „Detaillierte Informationen zum Artikel“ sucht man vergeblich. Sie werden einfach nicht genutzt. So fehlen dann auch die Produktvideos.

Follower, Ratgeber und Kollektionen

1 Kollektion, 0 Ratgeber aber 812 Follower. Daraus ließe sich etwas machen.

Zusammenfassung

Der Account Allmedia von Norbert Lehnhoff hat viel Potenzial links liegen lassen. Das ist schade, denn mit gerade einmal 630 Angeboten halten sich die Kosten für eine Optimierung stark in Grenzen. Zumal Ratgeber, Kollektionen und auch das Befüllen der Artikelmerkmale im Unternehmen selbst erledigt werden können. Dringend wird dieses Jahr für ihn die mobile Sichtbarkeit. Viel Zeit hat er nicht mehr. Dieser Account zeigt einmal mehr, wie überfordert die Händler doch mit den großartigen Möglichkeiten sind, die Ebay ihnen bietet.

