Ebay Plus: Amazon-Prime-Konkurrent soll bis Jahresende 200.000 zahlende Kunden haben

Ebay Plus verzeichnet mittlerweile 185.000 Abonnenten. Bis zum Ende des Jahres sollen es sogar 200.000 werden.

Ebay Plus: Versandflatrate kommt anscheinend gut an

2015 startete Ebay Plus in Deutschland. Für 19,90 Euro pro Jahr erhalten Nutzer der Verkaufsplattform seitdem kostenlosen Premiumversand nach dem Vorbild von Amazon Prime. Außerdem haben Abonnenten bei bestimmten Angeboten auch ein Anrecht auf kostenlose Warenrücksendungen, was in der Retouren-Nation Deutschland offensichtlich auf Zustimmung stößt. Laut Wirtschaftswoche hat Ebay Plus mittlerweile gut 185.000 zahlende Mitglieder.

Bis zum Ende 2016 will Ebay die Anzahl der Plus-Abonnenten auf 200.000 erhöhen. Verglichen mit dem seit 2007 existierenden Angebot Amazon Prime, ist die Zahl allerdings nicht sonderlich hoch. Hierzulande sollen mittlerweile 17 Millionen Menschen das kostenpflichtige Kundenbindungsprogramm nutzen. Allerdings erhalten die für ihren Jahresbeitrag von 49 Euro neben dem Premiumversand auch eine ganze Reihe weiterer Vorteile, wie beispielsweise den Zugriff auf eine Online-Videothek.

Bis Ende 2016 sollen 200.000 Menschen Ebay Plus nutzen. (Screenshot: ebay.de)

Versandflatrate dürfte sich auch für Ebay rentieren

Es ist anzunehmen, dass Ebay-Plus-Abonnenten der Handelsplattform gegenüber loyaler sind. Das Phänomen lässt sich sehr deutlich bei Amazon Prime beobachten: Zahlende Mitglieder geben deutlich mehr Geld auf der Plattform aus, als Kunden ohne Prime-Abo. Laut einer Studie der Deutschen Bank werden sogar 60 Prozent aller Amazon-Käufe von Prime-Kunden getätigt. Dabei machen sie nur 20 Prozent der gesamten Kundenbasis aus.

Sofern Ebay eine ähnliche Steigerung der Kundenloyalität mit dem Plus-Programm erreicht, dürfte sich das Konzept rentieren. Da Ebay im Gegensatz zu Amazon allerdings nur als reine Handelsplattform agiert, dürfte es das Unternehmen deutlich schwerer haben, dieselbe Anzahl an Abonnenten zu generieren.

