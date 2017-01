Ebay ist wieder da – mit starken Zahlen

2 Millionen Neukunden in Q4, der Umsatz höher als erwartet: Ebay scheint wieder in der Spur zu sein. Für 2017 sind 9,5 Milliarden US-Dollar Umsatz angepeilt.

Bei der Online-Handelsplattform Ebay ist das Weihnachtsgeschäft besser gelaufen als erwartet. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um überraschend starke drei Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen berichtete.

Ebay: Eine der Top-Seiten im Weihnachtsgeschäft

„Ebay war im Weihnachtsgeschäft 2016 eine der am häufigsten besuchten Websites weltweit und die am zweithäufigsten besuchte Seite in den USA”, sagte Devin Wenig, CEO von Ebay. Zudem wurden Gumtree in Großbritannien und Ebay Kleinanzeigen in Deutschland ein Erfolg. 2017 will Ebay die Fortschritte, die im vergangenen Jahr erzielt wurden, weiter beschleunigen und die neue Geschäftsstrategie weiter fortsetzen. Der Umsatz soll um vier bis sechs Prozent auf 9,3 bis 9,5 Milliarden Dollar steigen. Um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, investiert Ebay derzeit stark in seine Internet-Plattform. Man zielt darauf, das Angebot an Produkten zu vergrößern, setzt auf Reviews und ausführlichere Produktbeschreibungen.

So konnten im vierten Quartal zwei Millionen neue aktive Käufer für den Online-Marktplatz gewonnen werden, wie Ebay in seiner Pressemitteilung berichtet. Insgesamt zählt Ebay damit weltweit rund 167 Millionen Kunden.

Ebay erzielt 0,54 Dollar pro Aktie

Dass der Überschuss im vierten Quartal von 523 Millionen Dollar im Vorjahr auf jetzt 5,94 Milliarden geklettert ist, verdankt Ebay vor allem einer Steuergutschrift in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn wuchs je Aktie von 0,50 auf 0,54 Dollar. Bei Anlegern kamen die Zahlen sehr gut an: Die Ebay-Aktie schoss nachbörslich zeitweise um über acht Prozent nach oben. Für das Gesamtjahr 2016 verzeichnete Ebay einen Gesamtumsatz in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung zum Vorjahr von 4 Prozent entspricht. Das Unternehmen hatte einen Umsatz von 8,6 bis 8,8 Milliarden Dollar angepeilt.

Mit Material von dpa