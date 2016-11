Echo-Lautsprecher mit Touchscreen: Amazon soll neues Alexa-Gerät planen

Amazon soll eine Premium-Variante der Echo-Box planen. Neben besserem Sound erwartet Nutzer auch einen sieben Zoll großer Touchscreen.

Amazon soll Premium-Echo samt Touchscreen planen

Mit den sprachgesteuerten Echo-Boxen konnte Amazon einen Überraschungshit landen. Jetzt plant das Unternehmen offenbar eine Premium-Variante. Das will Bloomberg von vertraulichen Quellen erfahren haben. Laut deren Informationen soll das Gerät neben der Steuerung über den Sprachassistenten Alexa auch über einen sieben Zoll großen Touchscreen bedient werden können.

Amazon Echo: Die smarte Lautsprecherbox soll bald auch in einer Variante mit Touchscreen verfügbar sein. (Foto: Amazon)

Auf dem Touchscreen soll eine angepasste Version von Fire OS eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Amazons Android-Fork, der unter anderem auch auf den Fire-Tablets des Unternehmens zum Einsatz kommt. Neben dem zusätzlichen Bildschirm soll die neue Echo-Box auch einen deutlich besseren Klang als die bislang verfügbaren Boxen bieten.

Amazon: Echo mit Touchscreen könnte schon im ersten Quartal 2017 vorgestellt werden

Die neue Echo-Box könnte Amazon nach Informationen von Bloomberg schon Anfang 2017 vorstellen. Allerdings könnte es danach noch eine ganze Weile dauern, bis das Gerät auch in Deutschland verfügbar ist. Echo und Echo Dot sind in Deutschland nach wie vor nur per Einladung verfügbar. Die vor allem für unterwegs geeignete Box Echo Tap kann in Deutschland sogar noch immer nicht bestellt werden.

Amazon Echo und Echo Dot in Bildern

Nach Amazon soll auch Microsoft einen Assistenten fürs Zuhause in petto haben. (Foto: Amazon Echo, t3n) 1 von 18 Zur Galerie

Es bleibt anzunehmen, dass Amazon hierzulande erst die Einladungs-Hürde bei den anderen Echo-Boxen fallen lässt, bevor wir die Premium-Variante hier ebenfalls kaufen können. Wer sich dafür interessiert, was der in den Boxen eingesetzte Sprachassistent alles leisten kann, der sollte unseren Testbericht zum Amazon Echo lesen.

Ebenfalls interessant: