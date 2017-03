Edward Snowden lobt Fortschritte bei Verschlüsselungstechniken

Whistleblower Edward Snowden auf der Cebit in Hannover. (Foto: dpa)

Whistleblower Edward Snowden hat sich auf der Cebit per Videoschalte aus dem russischen Exil gemeldet. Er sieht Fortschritte beim Datenschutz – und spricht sich gegen eine Verteufelung der Cloud aus.

Das Verhalten von Internetnutzern ist nach Ansicht des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters und Whistleblowers Edward Snowden weiterhin extrem transparent. Jedoch gebe es Fortschritte bei den Verschlüsselungstechniken wie etwa die wachsende Verbreitung von HTTPS oder der Zwei-Faktor-Authentifizierung. „Der zunehmende Fortschritt bei der Verschlüsselung treibt die Internet-Gauner vor sich her", sagte Snowden am Dienstag zu den Besuchern der Cebit in Hannover.

Snowden hatte sich vor rund vier Jahren mit umfassenden Material an Journalisten gewandt und in diesem Zuge die Affäre um massenhafte Datenspionage des US-Geheimdienstes NSA ins Rollen gebracht. Nach einer abenteuerlichen Flucht über China hält sich der 33-Jährige heute in Russland auf, wo er Asyl erhalten hat.

„Nur Technologie kann unsere Daten schützen“

Die Hoffnung auf eine Rückkehr in die USA hat Snowden indes noch nicht aufgegeben. „Natürlich, es ist mein Zuhause“, sagte er. „Ich kann aber nicht nach Hause, meine Regierung jagt mich.“ Auf die Frage, ob unter US-Präsident Donald Trump mit einer NSA-Reform zu rechnen sei, reagierte Snowden mit einem Lachen. „Donald Trump hat sich nie als Freund bürgerlicher Freiheiten verstanden“, sagte er.

Ohnehin ließe sich eine staatliche Massenüberwachung nur bedingt durch die Politik verhindern. „Die Sicherheit unserer Daten kann nicht von Gesetzen geschützt werden, sondern nur durch den Einsatz sicherer Technologien“, so Snowden weiter.

Edward Snowden äußert sich zur Cloud

Snowden warnte außerdem vor der Nutzung angesagter Sprachassistenten wie Amazons Alexa oder Apples Siri. Die damit gesammelten Daten ließen sich nicht absichern. Wem Daten wichtig seien, sollte diese nicht bei einem Cloud-Anbieter speichern. Verteufeln wollte er die Technologie aber nicht. Zwar seien wirklich hochsensible auf lokalen Speichern immer besser aufgehoben, gegen die Ablage von Daten bei Cloudanbietern spreche grundsätzlich aber nichts – unter einer Bedingung: „Die Kosten für das Stehlen der Daten müssen höher sein als ihr Wert.“

Mit Material von dpa

Passend zum Thema: „Edward Snowden – Vernichtet eure Dropbox, vermeidet Facebook und Google“