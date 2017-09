Was ist eigentlich ein (virtuelles) DOM?

Das virtuelle DOM ist eines der Argumente für Javascript-Bibliotheken wie React. Aber was ist das eigentlich genau und welchen Sinn hat es?

Das virtuelle DOM von React und Co. ist eines der Pro-Argumente schlechthin, wenn es um die Bibliothek geht. Aber was genau das bedeutet, ist auf den ersten Blick nicht jedem klar. Umso mehr, weil vorher erst einmal zu klären ist, was das DOM überhaupt ist.

DOM steht für Document Object Model und ist eine interne Repräsentation eurer Website, die plattform- und sprachenunabhängig ist. Es handelt sich dabei um eine Baumstruktur, die aus dem HTML-Code eurer Anwendung aufgebaut wird, den der Server an den Browser sendet. Jeder Knoten des Baumes entspricht einem HTML-Element, Verschachtelungen werden als Vater-Kind-Beziehungen der Knoten verdeutlicht. Es gibt verschiedene Tools zur Darstellung des DOMs, Anwendung findet es allerdings vor allem intern und muss für den Nutzer nicht sichtbar sein.

Beispiel für ein DOM basierend auf einem HTML-Gerüst (Bild: t3n)

Das so entstehende Modell fungiert als Schnittstelle (API), über welche ihr beispielsweise mit Javascript auf Elemente eurer Website zugreifen und diese verändern könnt. Dazu stellt das DOM dann auch die möglichen Methoden etwa zum Auslesen oder Ändern von Inhalten zur Verfügung. Die Änderungen im DOM werden dann auf die eigentliche Website angewendet und dort ebenfalls ausgeführt.

Das Problem hieran ist, dass das DOM recht langsam und schwerfällig zu updaten ist. Die Baumstruktur selbst ist dabei gar nicht das größte Problem. Natürlich wird eure Website vermutlich ein bisschen mehr als ein <div> enthalten und deswegen auch einen weit größeren Baum mit sich bringen. Darauf Änderungen durchzuführen bedeutet lange Wege durch den Baum zum richtigen Knoten für einen spezifischen Befehl – aber das ist nicht die große Problematik. Diese wird erst spürbar, wenn das DOM verändert wurde. Kurz gesagt muss dann ein Algorithmus das gesamte Layout neu bestimmen und einen Re-Paint starten, also das Layout neu zeichnen und damit sichtbar machen. Dieses Re-Painting wird durch verschiedenste Befehle ausgelöst und kann daher schon in einem Befehl mehrfach geschehen. Das ist der Grund, wieso es das Virtual DOM gibt.

Das virtuelle DOM für interaktive Anwendungen

Das virtuelle DOM ist eine Art abstrakte Kopie des tatsächlichen DOMs, die deutlich kleiner ist und auf das Nötigste an Informationen beschränkt. Dadurch kann sie weit schneller verändert werden und ist daher der Ort, wo Änderungen vorgenommen werden. Wann immer an diesem virtuellen DOM ein Update passiert, werden beide Varianten des DOMs durch einen Algorithmus verglichen und die Unterschiede dann gebündelt und in einem Schritt im tatsächlichen DOM angepasst. Wie genau dieser Algorithmus vorgeht und wann er in Aktion tritt, ist von der jeweiligen Implementierung abhängig. So verweist beispielsweise Preact darauf, einen besseren Diff-Algorithmus zu haben und dadurch schneller zu sein als React.

In jedem Fall arbeiten diese Implementationen unabhängig vom DOM, verändern daran selbst so wenig wie möglich und setzen dann auch möglichst viele Änderungen auf einmal um, sodass ein Re-Paint nur einmal notwendig wird. Damit wird umgangen, dass das Layout sich zu oft neu aufbaut und damit der gesamte Update-Prozess extrem lang dauert. Das macht ein virtuelles DOM so nützlich für den Aufbau interaktiver Anwendungen.

Nutzt ihr Bibliotheken, die ein virtuelles DOM einsetzen?