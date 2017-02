Das sind die heißesten Einrichtungstrends der Startup-Szene

Wer ein Startup gründet, will sich in der Regel auch modern einrichten. Doch worauf steht die Szene? Eine Infografik fasst die derzeit wichtigsten Einrichtungstrends zusammen.

Die Tempel der Tech-Giganten im Silicon Valley haben es vorgemacht: Bunte Couchgarnituren, Tischtennisplatten und stylische Kaffeebars sind nicht länger was für den heimischen Partykeller, sondern zum Standard der heutigen Büroeinrichtung geworden. Je besser sich der Arbeitsplatz an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anpasst, desto produktiver können sie arbeiten – mit erwiesenermaßen positiven Effekten auf den Krankenstand und den Umsatz des Unternehmens. Das haben inzwischen auch kleine Startups erkannt.

Einrichtungstrends: Mehr als nur Großraumbüros

Passend dazu hat die kanadische Innenarchitektur-Plattform Rove Concepts die 15 derzeit angesagtesten Einrichtungstrends der Startup-Szene in einer Infografik zusammengefasst. Neben den längst schon obligatorischen, offenen Arbeitsinseln und verglasten Konferenzräumen erfreuen sich beispielsweise Steharbeitsplätze immer größerer Beliebtheit. Sie entlasten den Rücken und erhöhen diverser Studien zufolge zumindest kurzzeitig die Produktivität.

Weitere Trends sehen die Experten auch in der farblich unterschiedlichen Gestaltung von Büroräumen oder der zunehmenden Verbannung von Kabeln am Arbeitsplatz. Je größer die sichtbare Unordnung während der Arbeitszeit ist, desto weniger effizient arbeiten die Beschäftigten. Mit speziellen Kabelvorrichtungen oder drahtlosen Aufladestationen lässt sich das vermeiden. Der Infografik zufolge achten immer mehr Unternehmen auch darauf, möglichst viele Pflanzen im Büro zu platzieren. Mitarbeiter verbringen heutzutage oft mehr als acht Stunden im Büro – eine ausreichend hohe Zahl an Pflanzen wirkt sich unter anderem positiv auf die Luftqualität aus.

Ein Klick auf den nachfolgenden Bildausschnitt öffnet die gesamte Infografik: