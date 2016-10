31.400 Euro: Das verdienen Jobeinsteiger bei einem Startup

Reich macht der Jobeinstieg bei einem Startup nicht, doch die Branche lockt mit steilen Lernkurven und hübschen Extras. Ein Blick auf das Einstiegsgehalt und die Tücken von Berlin.

Bis zu 46.500 Euro Verdienst

31.400 Euro pro Jahr, so viel verdienen Neueinsteiger im Schnitt bei einem Startup. Das ist das Ergebnis einer vom Branchenverband Bitkom durchgeführten Umfrage unter 143 Gründern in Deutschland. Mitarbeiter mit mehr Verantwortung verdienen auf dem Senior-Level demnach rund 46.500 Euro im Jahr. Das im Vergleich zu etablierten Unternehmen geringe Einstiegsgehalt erklärt Bitkom vor allem mit nicht-monetären Vorteilen bei einem Jobeinstieg in der Gründerszene, beispielsweise durch flache Hierarchien, flexiblen Arbeitszeiten oder stylische Büros.

31.400 Euro: So hoch ist das Einstiegsgehalt bei einem Startup. (Foto: Factory)

„Startups erwirtschaften oft noch keine oder nur geringe Umsätze und müssen viel Geld in ihr Produkt investieren, für Personalkosten gibt es deshalb weniger Spielraum als bei etablierten Unternehmen“, kommentiert Bitkom-Geschäftsleiter Niklas Veltkamp das nicht repräsentative Ergebnis. Dafür hätten Mitarbeiter in Startups jedoch die Chance, „technologische Innovationen von einem sehr frühen Zeitpunkt an maßgeblich mit zu gestalten“ und in kurzer Zeit „Berufserfahrungen zu sammeln, die anderswo auf dem Einstiegslevel nicht möglich sind.“ Hinzu käme die Chance, am Unternehmenserfolg durch eine Beteiligung zu partizipieren, heißt es offiziell.

Berlin zahlt am schlechtesten

Nicht hinwegtäuschen können die Zahlen allerdings auch über oft unvorhergesehene, betriebsbedingte Kündigungen oder fehlende Angebote im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Immerhin: Mit steigender Berufserfahrung in der Branche steigt auch das Jahresgehalt – und das durchaus rapide. So verdienen laut Bitkom Fachkräfte in leitender Funktion rund 55.800 Euro brutto im Jahr, während das Brutto-Einkommen auf dem C-Level im Schnitt 71.400 Euro jährlich beträgt. Vor allem Startups bieten aufgrund steiler Lernkurven einen großen Erfahrungsschatz.

Ob sich dafür unbedingt Berlin am besten eignet, ist übrigens fraglich. Wie Gründerszene schreibt, fällt der Durchschnittslohn in der deutschen Startup-Hauptstadt erheblich geringer aus als im Bundesdurchschnitt. Zwischen sechs und acht Prozent weniger Geld bekommen Berliner Startup-Angestellte als ihre Kollegen in anderen Bundesländern. Führungskräfte drei Prozent weniger.

Mehr zum Thema Einstiegshalt: Was man bei Startups in Berlin wirklich verdient