Dieser Elektro-SUV von Mercedes verspricht 420 Kilometer Reichweite

Nachwuchs für die G-Klasse: Mercedes schickt ab 2019 mit dem GLB einen neuen Elektro-SUV ins Rennen. 2020 soll der GLB auch als reines Elektroauto kommen, mit 420 Kilometern Reichweite.

Mercedes-SUV als reines Elektroauto

Mit Ankündigungen für neue Elektroautos geben sich jetzt auch deutsche Autobauer die Klinke in die Hand. Mercedes etwa will ab 2019 mit dem GLB einen neuen SUV auf die Straße schicken. Der soll in verschiedenen Ausführungen über eine elektrifizierte Hinterachse verfügen. Ab 2020 soll der GLB dann auch als reines Elektroauto zur Verfügung stehen, wie Autobild berichtet. Dann soll eine Reichweite von 420 Kilometern möglich sein.

Mercedes G-Klasse bekommt Elektro-SUV-Nachwuchs. (Bild: Mercedes)

Der Elektro-GLB soll einen Hinterradantrieb und einen 170 Kilowatt starken E-Motor haben. Bei den Hybrid-Varianten kommt ein 75-Kilowatt-E-Motor zum Einsatz, der eine Reichweite von 80 Kilometern ermöglichen soll. Die Vorderräder werden in diesem Fall von einem Duo aus Verbrenner und 50-Kilowatt-E-Motor angetrieben. Darüber hinaus will Mercedes mit dem GLB auch weitere Schritte in Richtung autonomes Fahren unternehmen. Details dazu wurden aber noch nicht bekanntgegeben.

Mercedes GLB: Dritte Sitzreihe und Touchscreen

Der GLB soll dank verlängertem Achsenabstand, hohem Dach und steiler Heckklappe eine falt- oder herausnehmbare dritte Sitzreihe ermöglichen. Darüber hinaus soll das Lenkrad mit zwei Touchpads ausgestattet sein. Und es gibt einen großen Touchscreen zur Bedienung in der Mittelkonsole. Wie bei Geländewagen üblich hat auch der Mercedes GLB große Räder und ein optionales Offroad-Paket.

Generation EQ

Auf dem Pariser Autosalon Ende September hatte Mercedes-Benz mit der Konzeptstudie Generation EQ schon einen rein elektrisch betriebenen SUV vorgestellt. Der Generation EQ soll mit einer Akkuladung bis zu 500 Kilometer weit kommen und kabelloses induktives Laden beherrschen. Von null auf 100 schafft es der Elektro-SUV in unter fünf Sekunden.