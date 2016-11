Preissturz erwartet: Elektroautos sollen bald so günstig wie Benziner werden

Ein großer Hemmschuh für die Verbreitung von Elektroautos sind derzeit die Kosten. Geht es nach Verbraucherschützern, könnten sich die Haltekosten aber schon bald denen von Benzinern annähern.

Elektroautos: Hohe Anschaffungskosten bremsen

Noch müssen Besitzer eines Elektroautos in den ersten vier Jahren rund 2.000 Euro mehr als für einen Benziner und gar 4.000 Euro mehr als für ein Dieselfahrzeug berappen. Das liegt vor allem an den hohen Anschaffungskosten für E-Autos. Deren Preise können nicht durch geringere Kosten für Wartung und Betrieb ausgeglichen werden. Das soll sich aber in den nächsten Jahren ändern. Einer Studie des europäischen Dachverbandes der Verbraucherschutzorganisationen (BEUC) zufolge sollen sich 2024 die Gesamtkosten für Elektroautos in den ersten vier Jahren auf Benziner-Niveau einpendeln.

Elektroautos: Kosten sollen in den nächsten Jahren enorm sinken. (Foto: Frank Gaertner / Shutterstock.com)

Ab Mitte der 2020er Jahre sollen Elektroautos damit nicht mehr nur für Besserverdiener erschwinglich, sondern auch für die breite Masse finanziell attraktiv werden, wie die BEUC-Generaldirektorin Monique Goyens sagte. Gleichzeitig mit den Haltekosten für Elektroautos sollen demnach auch die Kosten für Benziner und Dieselfahrzeuge sinken. Über die gesamte Betriebszeit hinweg sollen bei Neuwagen des Jahres 2025 durchschnittlich 6.500 Euro eingespart werden.

Mehr Elektroautos auf der Straße: Auch die Politik ist gefragt

Neben den vergleichsweise hohen Anschaffungskosten sind für Autokäufer derzeit auch der Mangel an Ladestationen und die geringe Reichweite der E-Autos Gründe, mit einem Kauf noch zu warten. Daran hat auch die staatliche Kaufprämie in der Höhe von bis zu 4.000 Euro nichts geändert. Die Zurückhaltung potenzieller Kunden könnte die Energiewende auf der Straße noch weiter abbremsen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Neben neuen, preissenkenden Entwicklungen, etwa bei Akkus, müsste daher auch die Politik unterstützend eingreifen.

