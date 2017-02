Elektroautos statt Verkauf an Peugeot? Opel soll Umbau zur E-Marke planen

Das Opel-Management soll von den Verhandlungen der Konzernmutter GM über einen Verkauf an PSA Peugeot Citroën überrascht worden sein. Eigentlich war ein Umbau zur reinen Elektromarke geplant.

Opel: Verkauf oder Umbau zur E-Marke?

Von den Übernahmeverhandlungen des US-Mutterkonzerns General Motors (GM) mit dem französischen Rivalen PSA Peugeot Citroën soll die Führungsriege des Autobauers Opel erst am Dienstagmorgen erfahren haben, wie manager-magazin.de berichtet. Nur Opel-Chef Karl-Thomas Neumann soll etwas früher von den Verhandlungen gewusst haben. Dabei arbeitet Neumann dem am Donnerstag erscheinenden Manager Magazin zufolge daran, Opel bis 2030 zur reinen Elektromarke umzubauen.

Opel Ampera-e. (Foto: Opel)

Eigentlich sollte die Entscheidung über die mögliche neue Elektroauto-Strategie erst im Frühjahr fallen, GM-Chefin Mary Barra gilt als Förderin der Entwicklung von Stromern. Zudem erscheint in Kürze das erste E-Auto von Opel, der Ampera-E. Der hat eine Reichweite von über 500 Kilometern und könnte Tesla ordentlich einheizen. Neumann wollte beim Bau von Elektroautos auf die neue E-Plattform von GM setzen. Mit dem Plan sollte das Überleben der Marke Opel gesichert werden.

E-Auto-Strategie von Opel in Gefahr

Seit rund 15 Jahren hat GM in Europa keinen Gewinn mehr erzielen können. Im vergangenen Jahr wurde der Verlust aber um 556 Millionen auf 257 Millionen US-Dollar gesenkt. Für 2018 war eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen angedacht. Ob die von Neumann und seinen Mitarbeitern in den vergangenen Monaten ausgearbeitete Elektrostrategie angesichts der aktuell stattfindenden Verkaufsgespräche noch Chancen auf eine Umsetzung hat, ist allerdings fraglich.

