Elektroautos, Weltraum, Menschen-Maschine-Schnittstelle: Wie Elon Musk die Welt verändern will

Er ist die markanteste Person in der gesamten Tech-Branche: Elon Musk. Der Tesla-Gründer will mit seinen Unternehmen die Welt verändern. Wie aber tickt Musk eigentlich?

Elon Musk ist ein Phänomen: Der 46-Jährige will mit seinen Unternehmen nicht nur Geld verdienen, sondern gleich die ganze Welt retten: mit Tesla den Durchbruch in der Elektromobilität schaffen und die Akkutechnologie revolutionieren, mit SpaceX fremde Planeten kolonialisieren, mit Hyperloop und der Boring Company Mobilität neu denken. Kürzlich stellte er mit Neuralink ein Unternehmen vor, mit dem er eine Mensch-Maschine-Schnittstelle entwickeln will.

In der Podcast-Episode diskutieren die beiden t3n-Chefredakteure Luca Caracciolo und Stephan Dörner die Faszination hinter der Person Elon Musk. Was ist von seinen Vorstößen und Visionen zu halten? Was ist seine Motivation? Und was wird Musk als nächstes angehen?

Weiter Filterblase-Folgen:

Anzeige

Filterblase abonnieren