Flotter Elektroflitzer von Porsche: 680-PS-Hybrid Panamera Turbo S präsentiert

Porsche hat mit dem Panamera Turbo S einen Plugin-Hybrid-Flitzer präsentiert, der einen V8-Motor besitzt, 680 PS stark und 310 Stundenkilometer schnell ist. Bis zu 50 Kilometer fährt der Porsche rein elektrisch.

Porsche zeigt flotten E-Hybriden

Selbst Sportwagenhersteller kommen schon längst nicht mehr um das Thema Elektromobilität herum. Porsche hat jetzt mit dem Panamera Turbo S E-Hybrid einen Sportflitzer vorgestellt, der sowohl kraftvoll und schnell unterwegs ist als auch umweltfreundlich rein elektrisch fahren kann – wenn auch nicht allzu weit.

Der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid soll rein elektrisch 50 Kilometer weit kommen. (Bild: Porsche)

Der Plugin-Hybrid, der wohl in der kommenden Woche beim Genfer Autosalon der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, hat satte 680 PS und einen 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor plus elektrische Maschine. Damit erreicht der Panamera Turbo S eine Höchstgeschwindigkeit von 310 Stundenkilometer. Von null auf hundert beschleunigt die Sportlimousine in nur 3,3 Sekunden. Der gemittelte NEFZ-Verbrauch soll dank Plugin-Hybrid-Regel bei nur 2,9 Litern pro 100 Kilometern liegen.

Im reinen Elektrobetrieb fährt der E-Hybrid-Porsche rund 50 Kilometer weit. Der 14-Kilowattstunden-Akku soll mit Schnelllader in etwa zweieinhalb Stunden geladen werden können. An langsameren Ladestationen werden bis zu zwölf Stunden für eine volle Ladung benötigt.

Porsche: Bedienung per Touchdisplay und Sprachbefehl

Interessant für Technikfans ist sicher vor allem die Steuerungs- und Entertainmentausstattung. Der Panamera Turbo S kommt mit dem sogenannten Porsche Communication Management, der Steuereinheit für Audio, Navigation und Kommunikation – inklusive Porsche Connect. Über einen hochauflösenden Zwölf-Zoll-Touchdisplay sollen die meisten Fahrzeugfunktionen einfach gesteuert werden können. Auch die Steuerung per Sprachbefehl ist möglich. Mit an Bord sind eine interne Zehn-Gigabyte-Festplatte und ein USB-Anschluss. In den Rückenlehnen der Vordersitze finden sich zwei separate Zehn-Zoll-Touchdisplays mit 32 Gigabyte Speicher, WLAN-Router und verschiedenen Anschlüssen.

Der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid soll im Juli 2017 auf den deutschen Markt kommen und mindestens 185.736 Euro kosten. Für die Langversion Executive werden 199.183 Euro fällig.

