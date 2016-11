Soziologe über Elektromobilität: „Das eigene Auto gehört verboten“

Um die Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben, bräuchten Gesetzgeber und Gesellschaft mehr Mut, meint der Verkehrsforscher Andreas Knie. Verboten gehöre etwa das Recht auf das eigene Auto.

Elektromobilität: Radikale Schnitte gefordert

Das Auto ist längst nicht mehr der Deutschen liebstes Kind, vor allem in Großstädten. In Berlin etwa würden nur noch ein Viertel der Wege mit dem Auto erledigt, wie Andreas Knie, Gründer und Geschäftsführer der auf Innovationen im Mobilitätssektor spezialisierten Firma InnoZ, am Donnerstag auf der Konferenz netz:regeln erklärte. Um in Zukunft die Elektromobilität voranzutreiben, müssten „mehr mutige Experimente“ gewagt und „radikale Schnitte“ gemacht werden. Der Soziologe Knie plädiert etwa für ein Verbot des Eigentums an Autos, wie heise online berichtet.

Elektromobilität: Neben Infrastruktur müssen auch neue Regeln her. (Foto: Frank Gaertner / Shutterstock.com)

Derzeit stünden in Deutschland teils antiquierte Gesetze modernen Entwicklungen im Weg, meint Knie mit Verweis auf das Personenbeförderungsgesetz, mit dem unter anderem der Taxi-Rivale Uber in Konflikt geriet. Dabei, so sagte jedenfalls der Kommunikationschef von Uber Deutschland, Ali Azimi, wolle Uber mit seinen Angeboten wie Uber Pool den Taxiunternehmen keine Kunden abwerben, sondern Fahrgemeinschaften unterstützen und zu Randzeiten aushelfen, wenn der ÖPNV ausgedünnt sei.

Elektromobilität: Gesetzeslage verhindert Experimente

In Diensten wie Uber sieht offenbar auch Verkehrsforscher Knie die Zukunft. Wenn statt des eigenen Autos jeder sich zu jeder Zeit sein benötigtes Verkehrsmittel per App heranrufen oder ausleihen könne, könnte etwa mit der Hilfe von Elektroautos der Fahrzeugbestand in Berlin von 1,3 Millionen auf 350.000 reduziert werden. Aufgrund der Gesetzeslage würden deutsche Autohersteller bei Experimenten etwa im Carsharing-Bereich aber gezwungen sein, nach Skandinavien oder Kalifornien auszuwandern, kritisierte Knie.

