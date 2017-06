Elektroschrott kostenlos per Briefkasten entsorgen – so geht‘s

Du willst wegen des alten Akkus oder dem kaputten Handy nicht extra zum Recyclinghof fahren? Kein Problem, Elektroschrott kann auch kostenlos per Briefkasten entsorgt werden – so funktioniert‘s.

Elektroschrott: Gratis-Entsorgung über den Postweg

Es ist keine neue Möglichkeit, Elektroschrott zu entsorgen, dürfte aber bei vielen bisher noch unbekannt sein: der Postweg. Handys, MP3-Player, leere Druckerpatronen oder kleine Computerbauteile wie Festplatten können ganz einfach und kostenlos per Briefkasten entsorgt werden. Dazu bietet die Deutsche Post den Dienst „Electroreturn“ an. Seit Juli 2016 lassen sich auch große und schwere Elektroaltgeräte (bis 31,5 Kilogramm) über den Postweg entsorgen. Händler stellen dafür entsprechende Retourenmarken bereit.

Elektroschrott: Versandlabel plus Tipps von der Post. (Bild: Deutsche Post)

Für alle kleinen Geräte, die in einen Maxibrief der Post passen (Höchstmaß: 35 mal 25 mal 5 Zentimeter, Höchstgewicht: 1.000 Gramm) können Nutzer einfach ein Adressetikett ausdrucken. Die Verpackung muss dann einfach nur in den nächsten Briefkasten geworfen oder in der Postfiliale abgegeben werden. Allerdings gibt es einige Dinge zu beachten, etwa, dass Akkus nicht lose beigelegt werden dürfen und höchstens zwei Elektroaltgeräte je Sendung erlaubt sind. Beschädigte Lithium-Akkus oder solche, die vom Hersteller zurückgerufen wurden, dürfen nicht auf dem Postweg entsorgt werden.

Elektroschrott-Recycling bei Alba

Wie bei einem Weiterverkauf gilt auch bei der Entsorgung von alten Handys oder Datenspeichern: unbedingt persönliche Daten löschen. Der Elektroschrott landet übrigens im Recyclingzentrum der Alba Group im rheinland-pfälzischen Lustadt. Dort werden die Altgeräte laut Angaben der Deutschen Post zerlegt und in einzelne Rohstoffe getrennt. Handys und Co. werden demnach nicht weiterverkauft, auch wenn sie noch funktionstüchtig sein sollten.

