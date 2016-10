Elizabeth Holmes: Der beispiellose Absturz eines Startup-Wunderkinds

Einst wurde das Vermögen von Elizabeth Holmes auf 4,5 Milliarden US-Dollar taxiert. Die Theranos-Gründerin revolutionierte den Bluttest – bis Schummelvorwürfe auftauchten. Chronik eines Untergangs.

Aufstieg und Fall der Elizabeth Holmes

Sie galt als Wunderkind der Medizin. Als Postergirl der Tech-Szene. Mit ihrem Startup Theranos nahm Elizabeth Holmes Millionen Patienten die Angst vor schmerzhaften Bluttests. Der Clou: Ein von ihr entwickelter Blutabnahmestift zapfte anders als herkömmliche Methoden nur wenige Mikroliter Blut ab, mit dem trotzdem bis zu 70 verschiedene Tests durchgeführt werden können.

Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes wollte die Medizin revolutionieren. Jetzt steht sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebenswerks. (Foto: theranos.com)

Diese Idee und ein Labor im kalifornischen Silicon Valley genügten, um den Wert von Holmes’ 50-Prozent-Anteil an der Firma auf stattliche 4,5 Milliarden US-Dollar zu taxieren. Übrig ist davon inzwischen aber so gut wie nichts mehr. Nachdem im vergangenen Oktober erste Zweifel an der Wirksamkeit der Methode aufkamen, wurde Holmes jetzt die Lizenz zum Betrieb von Laboren entzogen. Die 32-Jährige blickt damit einem beispiellosen Zerfall ihres Blut-Imperiums entgegen. t3n fasst die wichtigsten Meilensteine seit Gründung zusammen:

Die Chronik eines Untergangs

Herbst 2003 : Elizabeth Holmes bricht ihr Chemie-Studium an der renommierten Stanford-Universität ab und gründet das Startup Theranos. Sie ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 19 Jahre alt.

: Elizabeth Holmes bricht ihr Chemie-Studium an der renommierten Stanford-Universität ab und gründet das Startup Theranos. Sie ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 19 Jahre alt. Juni 2004 : Zur Finanzierung ihrer Idee erhält Holmes 500.000 US-Dollar über eine Seedrunde.

: Zur Finanzierung ihrer Idee erhält Holmes 500.000 US-Dollar über eine Seedrunde. Februar 2005 : Über eine Anschlussfinanzierung sammelt Theranos 5,8 Millionen US-Dollar ein. Der Wert des Startups wird bereits auf über 30 Millionen US-Dollar taxiert.

: Über eine Anschlussfinanzierung sammelt Theranos 5,8 Millionen US-Dollar ein. Der Wert des Startups wird bereits auf über 30 Millionen US-Dollar taxiert. April 2005: In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärt Holmes erstmals, ihre Firma habe erfolgreich einen Blutabnahmestift entwickelt.

Aufstieg in den Club der Einhörner

Februar 2006 : Holmes sichert sich weitere 9,9 Millionen US-Dollar für ihr Startup.

: Holmes sichert sich weitere 9,9 Millionen US-Dollar für ihr Startup. Juni 2006 : Das US-Wirtschaftsmagazin Inc. kürt Holmes zu den 30 vielversprechendsten Unternehmern unter 30 Jahren. Auch der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg taucht damals in der Liste auf.

: Das US-Wirtschaftsmagazin Inc. kürt Holmes zu den 30 vielversprechendsten Unternehmern unter 30 Jahren. Auch der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg taucht damals in der Liste auf. November 2006 : Es gibt noch einmal 28,5 Millionen US-Dollar Kapital oben drauf.

: Es gibt noch einmal 28,5 Millionen US-Dollar Kapital oben drauf. Juli 2010: Mit der inzwischen vierten Anschlussfinanzierung soll endlich der medizinische Durchbruch gelingen. 45 Millionen US-Dollar gibt ein unbekannter Investor. Theranos steigt damit endgültig in den Club der Einhörner auf.

Theranos kooperiert mit US-Drogeriekette Walgreens

April 2011 : Theranos eröffnet ein Labor im kalifornischen Newark. Das wird später noch wichtig werden. Bis hierhin ist Holmes’ Unternehmen der Öffentlichkeit jedenfalls noch immer weitgehend unbekannt.

: Theranos eröffnet ein Labor im kalifornischen Newark. Das wird später noch wichtig werden. Bis hierhin ist Holmes’ Unternehmen der Öffentlichkeit jedenfalls noch immer weitgehend unbekannt. November 2012 : Das Unternehmen von Holmes verklagt einen Pharmakonzern wegen Patentdiebstahls.

: Das Unternehmen von Holmes verklagt einen Pharmakonzern wegen Patentdiebstahls. September 2013 : Das Wall Street Journal veröffentlicht erstmals einen ausführlichen Artikel über Holmes und ihre Mission mit Theranos. Gleichzeitig tauchen erste Gerüchte auf über eine womöglich wegweisende Kooperation von Theranos mit der US-Drogeriekette Walgreens, das den Bluttest in zahlreichen Ladengeschäften zum Verkauf anbieten könnte.

: Das Wall Street Journal veröffentlicht erstmals einen ausführlichen Artikel über Holmes und ihre Mission mit Theranos. Gleichzeitig tauchen erste Gerüchte auf über eine womöglich wegweisende Kooperation von Theranos mit der US-Drogeriekette Walgreens, das den Bluttest in zahlreichen Ladengeschäften zum Verkauf anbieten könnte. November 2013: Theranos und Walgreens geben die schon vermutete Partnerschaft bekannt. Die Bluttests werden in über 40 ausgewählten Filialen zum Verkauf angeboten.

Elizabeth Holmes wird jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt

Juni 2014 : Erneut stellt Theranos eine Finanzierungsrunde auf. Zwar kann die Summe mit mutmaßlich 200 Millionen US-Dollar nur geschätzt werden. Bekannt ist aber, dass beispielsweise der Oracle-Gründer Larry Ellison mitinvestiert hat. Experten taxieren den Wert von Theranos auf neun Milliarden US-Dollar.

: Erneut stellt Theranos eine Finanzierungsrunde auf. Zwar kann die Summe mit mutmaßlich 200 Millionen US-Dollar nur geschätzt werden. Bekannt ist aber, dass beispielsweise der Oracle-Gründer Larry Ellison mitinvestiert hat. Experten taxieren den Wert von Theranos auf neun Milliarden US-Dollar. März 2015 : Laut der Investment-Datenbank Crunchbase sammelt Holmes weitere 348,5 Millionen US-Dollar ein. Damit beläuft sich das gesamte bisher angehäufte Kapitalvolumen auf schätzungsweise 686 Millionen US-Dollar.

: Laut der Investment-Datenbank Crunchbase sammelt Holmes weitere 348,5 Millionen US-Dollar ein. Damit beläuft sich das gesamte bisher angehäufte Kapitalvolumen auf schätzungsweise 686 Millionen US-Dollar. März 2015 : Holmes wird vom Time-Magazine zu den 100 einflussreichsten Personen gekürt. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, der auch im Aufsichtsrat von Theranos sitzt, attestiert ihr einen „eisernen Willen“.

: Holmes wird vom Time-Magazine zu den 100 einflussreichsten Personen gekürt. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, der auch im Aufsichtsrat von Theranos sitzt, attestiert ihr einen „eisernen Willen“. Juni 2015: Das Wirtschaftsmagazin Forbes, bekannt für seine Hitliste der Reichen, schätzt das Vermögen von Holmes auf besagte 4,5 Milliarden US-Dollar. Damit ist sie die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt.

Theranos erhält wegweisende Zulassung für den Bluttest

Juli 2015 : Theranos erhält von der US-Gesundheitsaufsicht die erste offizielle Zulassung für den Bluttest.

: Theranos erhält von der US-Gesundheitsaufsicht die erste offizielle Zulassung für den Bluttest. Juli 2015: Um die Marke hinter dem Bluttest besser ins öffentliche Bewusstsein zu tragen, schließt Theranos eine Partnerschaft mit einem US-Versicherungskonzern ab. Daraufhin soll ein Theranos-Wellnesscenter in Pennsylvania entstehen.

Das Wall Street Journal zweifelt an der Wirksamkeit

Oktober 2015 : Das Wall Street Journal enthüllt mit einem Artikel ernste Zweifel an der Wirksamkeit des von Theranos entwickelteren Bluttestapparates. Aus Mitarbeiterkreisen ist außerdem zu hören, Holmes betreibe Missmanagement.

: Das Wall Street Journal enthüllt mit einem Artikel ernste Zweifel an der Wirksamkeit des von Theranos entwickelteren Bluttestapparates. Aus Mitarbeiterkreisen ist außerdem zu hören, Holmes betreibe Missmanagement. Oktober 2015 : Walgreens setzt die Eröffnung weiterer Verkaufsstellen der Theranos-Testapparate vorerst aus.

: Walgreens setzt die Eröffnung weiterer Verkaufsstellen der Theranos-Testapparate vorerst aus. Oktober 2015 : Die dem US-Gesundheitsministerium unterstellte Zulassungsbehörde FDA geht den Vorwürfen nach.

: Die dem US-Gesundheitsministerium unterstellte Zulassungsbehörde FDA geht den Vorwürfen nach. November 2015: Aufgrund der Turbulenzen platzt ein von langer Hand mit der US-Supermarktkette Safeway ausgehandelter Deal zum Verkauf der Bluttests.

US-Behörden decken Missstände in Labor auf

Januar 2016 : Inspektoren der US-Gesundheitsbehörden decken zahlreiche Mängel im Theranos-Labor in Newark, Kalifornien auf. Die Missstände sind offenbar so gravierend, dass der Entzug medizinischer Lizenzen droht.

: Inspektoren der US-Gesundheitsbehörden decken zahlreiche Mängel im Theranos-Labor in Newark, Kalifornien auf. Die Missstände sind offenbar so gravierend, dass der Entzug medizinischer Lizenzen droht. April 2016 : Die US-Börsenaufsicht SEC und das Justizministerium schalten sich in die Ermittlungen gegen Theranos ein. Investoren sollen mit falschen Produktversprechen getäuscht worden sein.

: Die US-Börsenaufsicht SEC und das Justizministerium schalten sich in die Ermittlungen gegen Theranos ein. Investoren sollen mit falschen Produktversprechen getäuscht worden sein. Juni 2016: Forbes korrigiert die Schätzung für Holmes Vermögen auf den Wert „Null“ herunter. Zwar soll Theranos zu diesem Zeitpunkt noch 800 Millionen US-Dollar wert sein. Da Holmes aber keine Vorzugsaktien hält, ginge sie im Falle einer Liquidierung des Unternehmens wohl leer aus.

Walgreens kappt die Geschäftsbeziehungen zu Theranos

Juni 2016 : Die US-Drogeriekette Walgreens kündigt die Geschäftsbeziehungen mit Theranos. 40 Standorte in den Ladengeschäften von Walgreens werden sofort geschlossen.

: Die US-Drogeriekette Walgreens kündigt die Geschäftsbeziehungen mit Theranos. 40 Standorte in den Ladengeschäften von Walgreens werden sofort geschlossen. Juli 2016: Die US-Behörde CMS entzieht Theranos die Betriebserlaubnis für das Labor in Kalifornien. Zwei Jahre lang darf Holmes’ Firma keine Labore betreiben, in der die umstrittenen Bluttests durchgeführt werden.

Theranos ändert sein Geschäftsmodell

Oktober 2016: Das von Elizabeth Holmes geführte Bluttest-Startup Theranos schließt jetzt endgültig alle seine Labors. Außerdem sollen mehr als 40 Prozent der Mitarbeiter gehen. Holmes möchte sich jetzt auf die Minilab-Plattform konzentrieren, die im August vorgestellt wurde.

