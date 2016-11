Elon Musk: Wenn Roboter unsere Jobs übernehmen, muss ein bedingungsloses Grundeinkommen her

SpaceX-Gründer und Tesla-Chef Elon Musk sieht die Automatisierung als Chance für eine Neugliederung der Gesellschaft – und spricht sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus.

Elon Musk: Roboter arbeiten, Menschen haben mehr Freizeit

Elon Musk ist ja angeblich der Meinung, dass die Menschheit in einer „Matrix“-ähnlichen Computersimulation lebt. Kein Wunder, dass sich der SpaceX-Gründer und Tesla-Chef mit einer Zukunft beschäftigt, in der Roboter und künstliche Intelligenz die Arbeitswelt dominieren. Dann, so Musk, bliebe der Regierung keine andere Möglichkeit, als den Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen auszuzahlen. Diese hätten dann mehr Zeit, sich interessanteren, komplexeren Aufgaben zu widmen, erklärte der Tech-Unternehmer gegenüber CNBC.

Elon Musk: Künftig brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. (Foto: Heisenberg Media / flickr.com, Lizenz: CC-BY)

Als Beispiele nennt Musk etwa das LKW-Fahren, das dank selbstfahrender Trucks schon bald keine menschlichen Fahrer mehr benötigen könnte. Der Job der Zukunft wäre in diesem Bereich dann die Steuerung und Überwachung einer ganzen Truck-Flotte. Das sei doch ein viel interessanterer Job als nur das Fahren eines Trucks, meint Musk. Allerdings dürften das viele LKW-Fahrer anders sehen, zumal bei diesem Szenario eine ganze Reihe an Jobs ganz wegfallen würden. Musks Lösung: Es würde natürlich auch mehr Freizeit geben, die fixen Ausgaben wären dann eben durch die Zahlungen des Staates gesichert.

Was Elon Musk fordert, wird schon getestet

Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wird derzeit vor allem in Europa und Nordamerika diskutiert. Während sich die Schweiz im Sommer in einer Abstimmung gegen die Fixzahlung von 2.500 Schweizer Franken pro Monat ausgesprochen hat, will Finnland das Grundeinkommen ausprobieren. 2.000 Menschen sollen im kommenden Jahr monatlich 560 Euro bekommen. In den USA testet Startup-Investor Y Combinator das bedingungslose Grundeinkommen, hierzulande versorgt das Crowd-finanzierte Projekt „Mein Grundeinkommen“ Menschen mit 1.000 Euro pro Monat.

via gizmodo.com