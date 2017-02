Warum Elon Musk glaubt, dass wir zu Maschinen werden müssen

Elon Musk glaubt, dass das menschliche Gehirn bald mit Maschinen verbunden wird. Und dass das unerlässlich ist, um neben ihnen zu bestehen.

Auf Elon Musk ist Verlass, wenn es um spannende Überschriften geht. Die Silicon-Valley-Ikone, die zuletzt als enger Trump-Berater und entschlossener Tunnel-Bohrer von sich reden machte, zieht die mediale Aufmerksamkeit erneut auf sich – und zwar mit der Aussage, dass Menschen wie Maschinen werden müssen. Auf dem World Government Summit in Dubai prophezeit er, dass Menschen ihr Gehirn bald mit Schnittstellen für Maschinen ausstatten. „Das ist der nächste logische Entwicklungsschritt“, so der Unternehmer.

Elon Musk in Dubai: „Wenn du die Maschine nicht schlagen kannst, ist es besser eine zu werden“

Musk glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Menschen zu Cyborgs werden. „Es ist wahrscheinlich, dass wir eine engere Fusion von biologischer und digitaler Intelligenz in den kommenden Jahren sehen werden.“ Es brauche vor allem hohe Bandbreiten, um die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Gehirn und die digitale Version aufrechtzuerhalten, erklärt er und rundet seine Ansprache mit den Worten ab: „Wenn du die Maschine nicht schlagen kannst, ist es besser eine zu werden.“

„Befehle in ein Gerät zu sprechen oder einzutippen, verlangsamt uns.“

Wozu das gut sein soll? Auch darauf hat der Seriengründer eine Antwort. Maschinen kommunizieren mit einer Billiarde Bits pro Sekunde, während ein menschliches Gehirn mit zehn Bits pro Sekunde arbeite, so Musk in seiner Rede. Man könne sich vorstellen, wie schnell Aufgabe am Smartphone erledigt werden könnten, wenn sie gedacht und nicht eingegeben würden. „Befehle in ein Gerät zu sprechen oder einzutippen, verlangsamt uns“, erklärt der Unternehmer.

Für eine derartige Entwicklung stehen derzeit vor allem Mixed-Reality-Anwendungen. So wird derzeit beispielsweise an Helmen für Jet-Piloten gearbeitet, die mit interaktiven Visieren ausgestattet sind. Zwar sind die nicht unmittelbar mit dem Gehirn verdrahtet. Allerdings markieren sie einen soliden Startpunkt für das, was in den kommenden Jahren möglich sein dürfte. Noch konkreter ist zudem die Geschichte von Neil Harbisson, der mit Hilfe eines Implantats in seinem Kopf lernte, Farben zu hören.

Wissenschaftler halten Visionen wie die von Musk allerdings für absurd. „Von Computern, wie wir sie heute kennen, werden wir keine Schnittstelle zum Hirn bauen können“, sagte der Wissenschaftler Raul Rojas 2016 im Interview in der t3n-Ausgabe 46. Schon aus technischer Sicht gehe das nicht, weil man gar nicht wisse, wie das Gehirn kodiert sei. Das solle nicht heißen, dass es nicht bestimmte Arten von Prothesen geben kann – wie etwa im Falle Harbissons. Aber: In die Datenverarbeitung sei nicht machbar.

via www.cnbc.com