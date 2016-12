Elon Musk: Tesla CEO kündigt auf Twitter an Tunnel bauen zu wollen

Am Samstag hat sich Elon Musk auf Twitter über den Verkehr beschwert. Dann kündigte er an eine Bohrmaschine zu bauen, um Tunnel bauen zu können. Wirklich.

Tunnelbau: Elon Musk hat die Lösung für Stau

In einer Abfolge an Tweets kündigte der Tesla und SpaceX CEO am Samstag an, dass er genug vom Verkehr hat und eine Bohrmaschine bauen will. Mit der sollen dann Tunnel gebaut werden. Musk änderte daraufhin auf Twitter auch seinen Bio-Text, um Tunnel hinzuzufügen. Nach Hyperloop und Tesla die nächste Lösung für Transport in der Zukunft? Oder doch nur ein Scherz? Wir wissen es nicht.

Hier sind die Tweets die Musk zu dem Thema verfasste, inklusive einiger Witze über "Bohren":

I am actually going to do this — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

It shall be called "The Boring Company" — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

Boring, it's what we do — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

Elon Musk bekam auch zahlreiche Reaktionen auf seine Tweets

if you wrote a straight-faced story about Elon building a tunnel company i feel bad for you son — ಠ_ಠ (@MikeIsaac) December 18, 2016

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging... pic.twitter.com/s8Slc9sMjN — Sarah Emerson (@SarahNEmerson) December 18, 2016

