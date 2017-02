Unfall auf der A9: Warum Elon Musk die Schäden an einem Tesla zahlen will

Ein ungewöhnlicher Unfall auf der A9 macht auch im Silicon Valley die Runde – und bewegt Tesla-Gründer Elon Musk zu einer öffentlichkeitswirksamen Geste.

Jeden Tag kommt es auf deutschen Straßen zu rund 7.000 Verkehrsunfällen. Normalerweise landen Meldung dazu in den Randspalten lokaler Tageszeitungen. Aber manch einer ist so ungewöhnlich, dass er sogar im Silicon Valley registriert wird. So war es auch mit einem Unfall auf der A9 in München vor wenigen Tagen.

Als am Montag ein Auto auf der linken Spur an der Leitplanke entlang schlitterte, überholte ein Tesla-Fahrer den VW Passat auf der rechten Seite und stellte fest, dass der Fahrer des Wagens bewusstlos im Sicherheitsgurt hing. Der Tesla-Besitzer reagierte schnell: Er fuhr vor das Auto, ließ den Passat auffahren und brachte dann beide Gefährte zum Stehen. Das Eingreifen rettete dem Mann mutmaßlich das Leben. Medien in ganz Deutschland griffen die Geschichte auf, bezeichneten den Tesla-Fahrer als „Helden“ und „Lebensretter“. Der Schaden an beiden Autos soll durch den Auffahrunfall bei 10.000 Euro liegen.

Die öffentlichkeitswirksame Aktion von Elon Musk

Auch außerhalb der Bundesrepublik wurde über den Fall berichtet – und fand so den Weg zu Tesla-Gründer Elon Musk. Auf Twitter teilte der Elektrofahrzeugpionier die Geschichte und beglückwünschte den Fahrer zu seinem beherzten Eingreifen. In einem Folgetweet versprach er, für die Reparaturen vollständig aufzukommen. Die digitale Vernetzung hat eben doch auch ihre Vorteile.