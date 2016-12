„Schatz, ich hab das Internet gelöscht“ – 5 Computerprobleme, die euch eure Eltern zu Weihnachten bescheren

Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende junger Menschen ihren Eltern oder Großeltern internetfähige Endgeräte schenken, in der Hoffnung, ihnen eine neue Welt zu erschließen – und nehmen damit wiederholt die Löschung des Internets in Kauf.

Eine tolle Idee

Anfangs klingt es immer wie eine ganz tolle Idee: Wir schenken Mama einen Computer. Oder Opa. Oder Tante Mimi. Dann kann man auch mal skypen (und muss dann auch nicht soooo oft hinfahren). Und dann muss Tante Mimi ihre Kreuzfahrten auch nicht mehr über das dreimal teurere Reisebüro buchen, Mama kann sich nach Belieben Strickanleitungen runterladen und Opa muss nicht für jede Überweisung zur Bank laufen und kann sein schlimmes Knie schonen.

Ein Laptop unter dem Weihnachtsbaun scheint zunächst eine prima Idee zu sein. (Foto: Shutterstock)

Und dann kommt alles anders. Mama kann nämlich überhaupt keine Strickanleitungen runterladen, weil sie nach drei Tagen schon das Internet gelöscht hat, Tante Mimi versteht den Unterschied zwischen Adressleiste und Suchleiste nicht und Opa hat panische Angst vor Updates, weil er gehört hat, dass Hacker einem das Konto leer räumen können, wenn man was Falsches drückt.

Computer- und Internetprobleme gehören mittlerweile zum Heiligen Abend wie das gemeinsame Schlemmen und die Geschenke (und das Jesuskind, wenn man denn will). Entweder die Eltern haben schon einen Computer und nutzen die Gunst der Stunde, ihre lange Liste an Problemen abzuarbeiten oder man sorgt selbst für das Übel, weil man einen Laptop unter den Baum gelegt hat. Auf welche Probleme ihr euch gefasst machen solltet, habe ich deshalb mal zusammengetragen. Ich hoffe, ihr erweitert die Liste ...

Mama löscht das Internet

Ich hab nicht die leisteste Ahnung, wie meine Verwandten es schaffen, regelmäßig ihre Desktop-Verknüpfungen zu löschen, die ich ihnen feinsäuberlich angeordnet und individuell benannt habe. Plötzlich sind sie jedenfalls weg (oder auch nur hinter einem offenen Fenster versteckt) und dann ist der Schrecken groß.

Mal ist es das Kartenspiel (Solitaire kann bei Rentnern wirken wie WOW auf Teenies), mal das Internet, mal die E-Mails oder der Foto-Ordner. Üüüüberall haben sie dann meist schon danach gesucht und bringt man ihnen zurück, was sie vermissen, wird man als IT-Profi gefeiert. Am nächsten Tag weiß dann die ganze Straße, dass sich die Tochter / Nichte/ Enkelin richtig gut mit Computern auskennt.

Papa muss irgendwo abgemeldet werden

Es hat keine Woche gedauert, da flatterte meinem Vater schon eine Rechnung ins Haus. Er hatte es geschafft, sich bei einem Navigationsservice anzumelden, der ein billiger Abklatsch von Google Maps war – natürlich kostenpflichtig im Monatsabo. Dabei wollte er mich doch nur besuchen fahren und fand den großen Autoatlas nicht mehr. Jetzt sollte er monatlich 49 Euro bezahlen für etwas, das er heutzutage überall umsonst bekommt. Ich schimpfte, weil er fahrlässig seine Daten irgendwo eingegeben und das mit den Kosten übersehen hatte. Papa schwor, gar keine Daten eingegeben zu haben und dass da nichts von Kosten stand. Eine Woche später sah ich im Fernsehen, dass Hunderte von Menschen auf diese Masche reingefallen waren.

Damit war es leider noch nicht gut. Eine pikante Angelegenheit war da noch: Ich müsste ihn noch von so einer Single-Börse abmelden, beichtete mir mein Single-Vater. Er hätte wirklich ÜBERALL geguckt. Man könne sich da einfach nicht abmelden. Konnte man natürlich. Das war das Trauma also nicht wert.

Windows-Rechner? Windows-Probleme!

Meiner Mutter habe ich einen neuen Windows-Rechner gekauft. Ein klassisches Asus-Mittelklasse-Modell mit Windows 10. Damit hat sie den meisten anderen Verwandten schon mal was voraus. Dachte ich. Denn auch Windows-10-Probleme sind Windows-Probleme. Sitzt man aber ein paar hundert Kilometer entfernt und hat selbst einen Mac, versteht man die eben meist nicht mehr. Obwohl: Wenn man direkt davor sitzt, ja auch nicht.

Ist man vor Ort, bekommt man sie dennoch immer irgendwie in den Griff. Aber übers Telefon mit der Mutter einen neuen Druckertreiber zu installieren, ist etwa so angenehm, wie über ein Reibeisen zu robben. Am besten, man installiert gleich am ersten Tag eine Fernwartungssoftware. Am Telefon scheitert es nämlich in der Regel schon an den Begrifflichkeiten: Sage ich zum Beispiel „Fenster“, weiß meine Mutter noch lange nicht, ob es sich um das Programmfenster, das Fenster auf ihrem Windows-Bildschirmhintergrund (sofern da nicht längt ein Bild von mir drin ist), das Fenster-Icon vom Startmenü oder ihr Wohnzimmerfenster handelt.

Ganz schön viele Fenster. Wie soll man da wissen, welches gemeint ist? (Screenshot: Microsoft)

Alles Betrug

Das Internet macht vielen älteren Menschen Angst. Internet-Verträge noch viel mehr. Online-Banking ist jenseits des Ertragbaren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die älteren Verwandten ausgesprochen schnell betrogen fühlen. Meine Mutter weigerte sich zum Beispiel, einen Internetvertrag abzuschließen. Das würde sich ja für sie gar nicht lohnen. Ins Internet wollte sie aber trotzdem. Per Hotspot über ihr Handy. Drei Updates später war Schicht im Schacht und die Aufregung war groß: „Betrug!“, rief sie. Ich erklärte ihr, dass das so vermutlich nicht funktioniert. Dass sie regelmäßig Updates machen müsse und ihr geringes Datenvolumen auch nicht für Videos oder andere Dienste reicht. Sie sah mir in die Augen und versicherte mir, das verstanden zu haben.

Etwa drei Stunden später – ich längst auf der Heimfahrt – erreichte mich eine SMS: „Habe für 9,99 neues Datenvolumen gekauft und dann nur kurz was ausprobiert. Schon wieder leer. Das ist doch Betrug!“

Opa beim h,t,t,p,:,/,/,w,w,w ... eintippen. (Foto: Shutterstock)

Diese Erfahrung machte ich auch mit meinem Onkel in einem Ladengeschäft der Telekom, in dem wir jetzt vermutlich Hausverbot haben. Als wir rausfinden wollten, ob schon ein ISDN-Anschluss besteht, fragte die Serviceberaterin, wie denn der Stecker aussehe, der bei meinem Onkel in die Buchse geht. Das hat ihn fertig gemacht. „DAS SOLLTEN SIE DOCH WISSEN!!!“, rief er.

Ich versuchte zu erklären, warum wir das wissen müssen – und schließlich fanden wir es auf einem anderen Weg raus und waren wirklich kurz davor, einen Vertrag abzuschließen. Als die nette Dame dann etwas über den Router sagte, den er zugeschickt bekommen würde, war es vorbei. „Noch ein Gerät? Und dafür soll ich auch noch zahlen? Ich hab schon 17 Geräte zuhause stehen, wieviele sollen es denn noch werden?!“ Ich glaube, er zählte sogar seinen Videorekorder auf, während er den Laden verließ. Er wählte sich von da an dann einfach weiter übers Modem ein, um dann sehr wütend zu werden, dass das so lange dauerte.

Sie haben nie was gemacht

Es scheint ein Reflex zu sein, der vor der Pubertät und nach dem Erwerb eines Computers im Rentenalter am Stärksten ist. Erst Scheiße bauen und dann sagen, man hätte rein gar nichts gemacht. Auch wiederholtes Versichern, dass die Tat straffrei bleibe, führt hier nicht zum Erfolg. Womit eine dauerhafte Lösung des Problems oft ausgeschlossen ist.

„Ich hab nichts gedrückt! Das ist von alleine passiert.“ (Foto: Shutterstock)

Das Handy meiner Mutter stellt sich zum Beispiel immer wieder von ganz alleine auf stumm, ohne dass eine einzige Taste gedrückt oder eine Einstellung vorgenommen worden ist. Wenn ich ansetze: „Vielleicht bist du auf eine Taste gekommen, auf der ...“ werde ich unterbrochen. Sie habe nichts angefasst, das Handy habe einfach so dagelegen – und plötzlich war es stumm. So oder ähnlich kamen die meisten Computerprobleme in der Verwandtschaft zustande.

Dabei weiß ich genau, dass vorher eine wilde Klick-Orgie stattgefunden haben muss. Denn ich habe sie beobachtet, die Mütter und Väter, Tanten, Onkel, Omas und Opas – und ich kenne ihre Choreografie, die kein Programm der Welt unbeschadet überleben kann: Klick, Doppelklick, huch, Wirbel mit dem Mauszeiger, Klick, huch, wo bin ich jetzt, Klick, Rechtsklick, Doppelklick, Powerknopf ...

Ach ja: Entschuldige, Mama ...