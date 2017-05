Wann kommt endlich der Techniker? Telekom will Wartezeiten verkürzen

Telekom-Chef Timotheus Höttges will die Zeit deutlich verkürzen, in der Kunden auf einen Techniker warten. Allerdings wird das eine Weile dauern.

Telekom-Chef Höttges will Wartezeiten schrittweise verkürzen

Wer auf einen Telekom-Techniker warten muss, der braucht in aller Regel viel Zeit. Genau dieses Problem will der Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges jetzt lösen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat Höttges angekündigt, das Unternehmen wolle die Zeitfenster schrittweise auf wenige Stunden verkürzen. „Ich würde gerne zwei oder drei Stunden versprechen“, so Höttges im Interview, aber er wisse nicht, ob sich das realisieren lasse.

Telekom-Chef Timotheus Höttges will das Warten auf den Techniker verkürzen. (Foto: Deutsche Telekom)

Höttges räumt im Interview ein, dass die Telekom beim Thema Kundenservice noch nicht den eigenen Ansprüchen genüge. Der Telekom-Chef nimmt täglich etwa zehn Kundenbeschwerden persönlich entgegen und beantwortet sie. So habe er einen Überblick darüber, was noch nicht optimal funktioniert.

Breitbandausbau: Telekom-Chef Höttges hält Ziele der Bundesregierung für zu optimistisch

Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat sich Höttges auch zum Thema Breitbandausbau geäußert. Die Bundesregierung will bis Ende 2018 jedem Einwohner einen Internet-Anschluss mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stellen. Laut Höttges soll dieses Ziel jedoch nur „größtenteils“ erreicht werden. Als Grund für die Verzögerung nennt der Telekom-Chef lange Genehmigungsverfahren, Klagen von Konkurrenten und Diskussionen in Brüssel.

