Energiebilanz: So viel CO2 sparen Elektroautos in Deutschland schon heute ein

Elektroautos warten noch auf den Durchbruch. Die Stromer sparen aber jetzt schon eine Menge CO2 ein, wie Berechnungen von Forschern zeigen. Und das trotz Stroms aus Kohlekraftwerken.

Elektroautos: 76.000 Tonnen CO2 eingespart

Etwas mehr als 60.000 Plugin-Hybride und reine Elektroautos waren im vergangenen Jahr laut Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland zugelassen. Trotz der bis zu 4.000 Euro Förderung durch die Bundesregierung ist damit das Ziel von einer Million Elektroautos und Plugin-Hybride noch in sehr weiter Ferne. Aber schon jetzt sparen die Stromer rund 76.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein, wie Berechnungen des Freiburger Öko-Instituts für manager-magazin.de ergeben haben.

Elektroautos sparen tausende Tonnen CO2. (Foto: Tesla)

Dabei haben die Forscher den aktuellen Strommix einberechnet, wonach ein großer Anteil des Stroms, mit dem Elektroautos geladen werden, aus Kohlekraftwerken stammt. Dennoch verbrauchen reine Elektroautos laut den Berechnungen nur 85 Gramm CO2 je Kilometer. Zum Vergleich: Hybridfahrzeuge verbrauchen 130 Gramm, Dieselfahrzeuge 174 Gramm und Benziner 201 Gramm pro Kilometer, wie manager-magazin.de schreibt.

Verbreitung von Elektroautos nimmt zu

In den kommenden Jahren könnten die CO2-Einsparungen dank zunehmender Verbreitung von Elektroautos sowie einem höheren Anteil von erneuerbaren Energien am Strommix deutlich ansteigen. Für ein Absatzplus bei Plugin-Hybriden und Elektroautos dürfte etwa der für 2018 anvisierte Verkaufsstart von Teslas Model 3 sorgen, das weniger als 40.000 Euro kosten soll. Außerdem investieren auch die deutschen Autobauer stark in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos.

Diese Elektroautos gibt es schon in Deutschland oder sie kommen bald:

Audi Q6 e-tron. (Foto: Audi) 1 von 70 Zur Galerie

Würde das Ziel der Bundesregierung erreicht und eine Million Hybridfahrzeuge und reine Elektroautos auf den deutschen Straßen fahren, sollen 800.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Insgesamt, so die Forscher, wird der CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren bei allen Arten von Fahrzeugen weiter sinken. Das große Aber liefern die Studienmacher allerdings am Schluss auch noch: Denn der aktuelle CO2-Ausstoß in Deutschland beläuft sich auf satte 120 Millionen Tonnen.