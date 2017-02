Enterprise Grid: Slack launcht eigene Version für Großkonzerne

Slack passt seinen Kommunikationsdienst für Organisationen mit tausenden Mitarbeitern an und integriert dafür unter anderem Dienste von SAP.

Zentrale Verwaltung von Slack Workspaces

Slack hat eigenen Angaben zufolge fünf Millionen täglich aktive Nutzer und ist damit wahrscheinlich schon in Großbetrieben im Einsatz, doch das Startup führt jetzt einen eigenen Dienst für Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern ein. „Enterprise Grid“ nennt Slack seine neue Enterprise-Version, zu den ersten Kunden zählen IBM, PayPal und Capital One.

Der größte Unterschied zur Basisversion des Kommunikationstools ist, dass eine unlimitierte Anzahl von Workspaces eingerichtet werden kann. So kann für jede Abteilung in einem Konzern eine eigene Umgebung geschaffen werden. Damit die Workspaces klar getrennt bleiben, können sich Teams untereinander in eigenen Channels austauschen, ohne Teil des anderen Workspaces zu sein. Die Berechtigungen für die Arbeitsumgebungen verwalten die IT-Administratoren.

Mit „Enterprise Grid“ will Slack Unternehmenskunden mit tausenden Mitarbeitern ansprechen. (Bild: Slack)

SAP als neuer Partner

Die Sicherheitseinstellungen für Daten können individuell angepasst werden, sodass sie den Vorgaben des Konzerns entsprechen. „Enterprise Grid“ bietet Integration zu Verschlüsselungsdiensten und Backup-Anbietern wie Palo Alto Networks an. Slack hat sich außerdem Zertifizierungen geholt, die den Einsatz der Software im Gesundheitswesen erlauben.

Als neuen Partner für seine Enterprise-Version hat Slack SAP an Bord. Der Softwareanbieter integriert seine Bots für Echtzeitanalysen und Reisekostenabrechnungen. Wer „Enterprise Grid“ nutzen will, muss sich vorerst direkt an Slack wenden. Die monatliche Gebühr startet laut TechCrunch bei acht US-Dollar.

via slackhq.com