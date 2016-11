London hat die meisten Entwickler in Europa – Berlin auf Platz drei

4,7 Millionen Entwickler arbeiten laut dem neuen Report „State of European Tech 2016“ in Europa – ein großer Teil von ihnen in London und Paris. Berlin folgt leicht abgeschlagen auf Platz drei.

Über eine halbe Million Entwickler leben in London, Paris und Berlin

Dem Bericht „State of European Tech 2016“ von Atomico und Slush in Zusammenarbeit mit Stack Overflow zufolge gibt es in Europa rund 4,7 Millionen professionelle Entwickler – und damit etwa 600.000 mehr als in den USA. Ein Großteil der europäischen Entwickler ist demnach in den großen Tech-Hubs konzentriert. So verzeichnet etwa London über 300.000 Entwickler, Paris hat gut 134.000 und Berlin auf Platz drei immerhin knapp 82.000.

Europa hat insgesamt mehr Entwickler als die USA, über 300.000 wohnen in London. (Foto: Shutterstock)

Der Bericht zeigt auch, dass sich in Europa neue Tech-Hubs etablieren. Neben London, Berlin und Stockholm sollte man in den kommenden Jahren München, Zürich, Lissabon, Madrid und Kopenhagen auf dem Zettel haben. Zudem macht sich Paris auf, London und Berlin in Sachen Venture-Capital-Deals den Rang streitig zu machen.

„Die hohe Zahl an professionellen Entwicklern in Europa macht für mich zwei Punkte deutlich: Europa hat sich zu einem bedeutenden Technologie-Hub auf der Welt entwickelt und Software ,really is eating the world‘“, erklärt Kevin Troy, Director Stack Overflow Insights. Einige der bedeutendsten aktuellen KI-Entwicklungen würden in Europa, vor allem in London, hervorgebracht. Dazu gehören Troy zufolge etwa Deepmind oder spannende Startups wie Weave.Ai und Tractable.

Europas Entwickler interessieren sich für Deep-Tech

Die europäischen Entwickler nehmen dem Bericht zufolge zunehmend den Bereich Deep-Tech ins Visier und hier insbesondere das Machine-Learning. Die Zahl der in Europa gegründeten Deep-Tech-Startups hat sich seit 2011 mehr als verdreifacht. Seit 2015 wurden 2,3 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich investiert. Zum Vergleich: In den vier Jahren zuvor waren es zusammen 1,7 Milliarden US-Dollar. Das Volumen von Übernahmen und Zusammenschlüssen im Deep-Tech-Sektor soll sich 2016 auf 88 Milliarden US-Dollar belaufen.

Für die Erstellung des „State of European Tech 2016“-Berichts hat Stack Overflow Insights die Aktivität von Entwicklern auf der eigenen Q&A-Plattform in den Jahren 2008 bis 2016 analysiert. Dabei kam unter anderem heraus, dass Machine-Learning derzeit knapp ein Prozent der insgesamt 723.492 Fragen auf der Plattform ausmacht – ein Anstieg um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„State of European Tech 2016“: Der komplette Report in der Übersicht

