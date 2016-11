Entwicklerbibel: Dash für iOS ist jetzt Open Source

(Screenshot: Dash for iOS)

Die umfangreiche API-Dokumentation Dash für iOS steht jetzt unter einer Open-Source-Lizenz. Damit reagiert der Entwickler darauf, dass Apple die App aus dem App-Store geworfen hat.

Dash für iOS: Umfangreiche API-Ressource ist jetzt Open Source

Dash bietet Entwicklern Offline-Zugriff auf mehr als 150 Dokumentationen. Das Tool war bei Entwicklern sehr beliebt, wurde aber im Oktober 2016 aus dem App-Store entfernt. Apple begründete den Schritt damit, dass es im Zusammenhang mit Dash mehr als 1.000 „betrügerische Bewertungen“ gegeben haben soll. Seitdem verkauft Dash-Entwickler Bogdan Popescu die macOS-Version des Tools direkt über seine Website.

Dash für iOS: Der Dokumentations-Browser steht jetzt unter einer Open-Source-Lizenz. (Screenshot: Dash for iOS)

Da der Verkauf von iOS-Software außerhalb des App-Stores jedoch kaum sinnvoll ist, hat Popescu Dash für iOS jetzt auf Github unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Die Hoffnung ist wohl, dass sich auch andere Programmierer an der Weiterentwicklung der Software beteiligen, jetzt wo Popescu keinen finanziellen Anreiz mehr hat, so viel Zeit und Energie wie bisher in die App zu stecken.

Dash für iOS: So installiert ihr den Dokumentations-Browser

Leider ist die Installation von Dash für iOS jetzt natürlich etwas komplexer, als sie es über den App-Store war. Daher wollen wir euch hier kurz durch den Prozess führen.

Falls ihr Xcode noch nicht installiert habt, könnt ihr euch die Apple-IDE hier herunterladen.

Jetzt müsst ihr den Quellcode von Dash für iOS von Github herunterladen.

Öffnet Xcode, geht zu Preferences > Accounts und fügt eure Apple-ID hinzu.

Wählt jetzt in der Seitenleiste von Xcode „Dash iOS“ aus, geht auf Targets > Dash > General > Identity und fügt am Ende des Bundle-Indentifiers ein beliebiges Wort hinzu (damit er einzigartig ist). Wählt anschließend unter Signing eure Apple-ID aus.

Verbindet jetzt euer iPad oder iPhone mit eurem Mac und wählt es unter Product > Destination aus.

Jetzt wählt ihr Product > Run aus, um Dash zu installieren.

