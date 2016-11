Diese 12 Dinge machen erfolgreiche Menschen in den 10 letzten Minuten ihrer Arbeitszeit

Pünktlich zum Arbeitsschluss grußlos aus dem Büro verschwinden? Erfolgreiche Menschen nutzen die letzten zehn Minuten vor dem Feierabend ganz anders.

Erfolgreiche Menschen und ihr Feierabend

In der t3n-Redaktion ist das natürlich nicht üblich, aber es soll ja Menschen geben, die die letzten Minuten ihrer Arbeitszeit damit verbringen, angestrengt auf die Uhr zu schauen, und überpünktlich zum Feierabend grußlos aus dem Büro verschwinden. Statt die Sekunden zu zählen, haben erfolgreiche Menschen in den letzten zehn Minuten vor dem Feierabend noch jede Menge sinnvolle Dinge zu erledigen, wie Businessinsider unter Berufung auf zwei Karrierebücher berichtet.

Erfolgreiche Menschen haben kurz vor Feierabend noch jede Menge zu tun. (Foto: Shutterstock)

Insgesamt zwölf Dinge haben die Kollegen identifiziert, mit denen sich der nahezu abgelaufene Arbeitstag noch einmal Revue passieren lässt und Vorbereitungen auf den nächsten Tag getroffen werden können. Im Normalfall lassen sich freilich nicht alle zwölf Dinge in den letzten zehn Minuten unterbringen, bevor es in den wohlverdienten Feierabend geht. Voraussetzung ist zudem, dass man sich diese zehn Minuten auch nehmen und überhaupt pünktlich Feierabend machen kann. Das eine oder andere kann aber sicher jeder in den Arbeitsalltag integrieren.

Dazu gehört etwa, dass man sich am Ende des Arbeitstages noch einmal einen Überblick darüber verschafft, was man an dem Tag alles geschafft hat und seine To-do-Liste entsprechend updatet. In denselben Bereich fällt auch, dass man sich seine Termine für den nächsten Tag anschaut und die wichtigsten Aufgaben festlegt. Erfolgreiche Menschen räumen zudem jeden Abend ihren Schreibtisch und ihren Computer-Desktop auf und hinterlassen eine positive Notiz. Eine ordentliche Verabschiedung von den Kollegen und vielleicht ein kleines Dankeschön gehören auch dazu. Wichtig: Das Büro auch wirklich verlassen.

12 Dinge, die erfolgreiche Menschen tun, im Überblick. (Grafik: Businessinsider)

Tagesabschluss wichtig für erfolgreiche Menschen

„Wie man seinen Arbeitstag beendet, ist sehr wichtig“, erklärt der Redner und Autor Michael Kerr, der das Buch „The Humor Advantage“ geschrieben hat. Das beeinflusse die Stimmung für den Rest des Abends sowie möglicherweise auch persönliche Beziehungen. Auch ein guter Schlaf sei so eher möglich. Ähnlich sieht das die Arbeitsplatzexpertin und Autorin des Buchs „How to Manage Childish Boss Behaviour and Thrive in Your Job“ Lynn Taylor. Die erfolgreichsten Menschen hätten im Normalfall einen festen Tagesablauf, nach dem sie ihre Aufgaben erledigen.

Auch interessant: Aufstehen wie Richard Branson – So starten erfolgreiche Menschen in den Tag