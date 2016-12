Erpressungstrojaner Popcorn Time: Ransomware bietet Daten gegen Infektion

Eine neue Masche von Ransomware-Entwicklern: Der Erpressungstrojaner Popcorn Time verspricht Betroffenen, ihre Daten freizugeben, wenn diese zwei weitere Nutzer infizieren.

Popcorn Time bittet Opfer um Mithilfe

Dieser Erpressungstrojaner hat wahrscheinlich nichts mit dem gleichnamigen illegalen Videoportal zu tun. Der Name „Popcorn Time“ steht ab jetzt aber auch für eine neue Masche im Bereich Ransomware. Als Alternative zur Zahlung von Bitcoin verlangen die Entwickler des Trojaners von den betroffenen Nutzern, dass diese zwei weitere Opfer mit der Ransomware infizieren, um ihre verschlüsselten Daten zurückzubekommen. Die Methode wird von den Cyberkriminellen als „nasty way“ bezeichnet, wie die Sicherheitsforscher von Malwarehunter aufgedeckt haben.

Bitcoin oder Weiter-Infizierung: Popcorn Time stellt die Gewissensfrage. (Bild: Malwarehunter/Twitter)

Schnell und einfach – und ohne Gewissensbisse – ginge die Entschlüsselung der gekaperten Daten dagegen, wenn das Erpressungsopfer innerhalb von sieben Tagen 1,0 Bitcoin (rund 740 Euro) an die Wallet der Erpresser senden würde. Laut Bleepingcomputer befällt die Ransomware Windows-Systeme und verschlüsselt dort Dokumente und Dateien in verschiedenen persönlichen Ordnern. Interessant ist aber, dass der Schädling sich noch in der Entwicklung zu befinden scheint. Die Links funktionieren offenbar (noch) nicht. Künftig soll es eine Funktion geben, die die Löschung der Dateien veranlasst, wenn mehrfach ein falscher Entschlüsselungscode eingegeben wird.

Next ransomware on the table: Popcorn Time.

Not yet finished.

4th screenshot, "Why we do that?" part. Okay...@BleepinComputer @demonslay335 pic.twitter.com/JHbOjJt7Gb — MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) December 7, 2016

Popcorn Time: Sind wirklich verzweifelte Syrer die Erpresser?

Hinter „Popcorn Time“ stehen angeblich syrische IT-Studenten, die mit den Erlösen aus ihren Erpressungsversuchen Essen, Medizin und eine Zuflucht für die Menschen in dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land kaufen wollen. Es tue ihnen leid, heißt es in der Mitteilung, die an die Opfer geschickt werden soll, dass sie andere zur Zahlung zwingen müssen, aber anders könnten sie nicht weiterleben. Inwieweit diese Behauptung stimmt, ist nicht festzustellen.

