„Erzähl nichts von Airbnb“: Gäste beschweren sich, wenn Vermieter Stillschweigen verlangen

Wer für die Weihnachtsfeiertage oder über den Jahreswechsel eine Unterkunft auf Airbnb gebucht hat, der ist dem Problem vielleicht gerade erst begegnet.

Gäste weltweit sehen sich in den unterschiedlichsten Situationen damit konfrontiert, dass ihre Airbnb-Gastgeber sie darum bitten nichts von Airbnb zu erwähnen. Oft wird ersucht, dass man sich als langjähriger Freund oder Verwandter des Hosts vorstellen soll, wenn man jemand anderen im Haus trifft.

Dabei wird von vielen Gästen ein Talent zur Schauspielerei verlangt, eine Situation, der sich nicht alle stellen wollen. In manchen Fällen bedeutet es für den Gastgeber gar, dass er die Wohnung selbst auch zwangsräumen muss, wenn seine Gäste irrtümlich ausplaudern, dass er auf Airbnb vermietet.

Wie Buzzfeed jetzt herausfand, betrifft das Problem viele User, egal ob diese in Washington DC, in Spanien, Hong Kong oder in San Francisco unterkommen wollen. Bei zahlreichen auf Airbnb geposteten Wohnungen wird im öffentlichen Beschreibungstext schon angeführt, dass man während des Aufenthalts nichts über die Buchungsplattform sagen soll.

Andere Hosts kommunizieren die Bitte erst nach der Buchung, zukünftige Gäste können dann nicht vor der Buchung entscheiden, ob sie dem überhaupt zustimmen wollen.

Auf Anfrage teilt ein Airbnb-Sprecher Buzzfeed mit, dass Bitten um Verschwiegenheit ihrer Erfahrung nach nur in wenigen Fällen vorkommen.

In New York ist Airbnb mittlerweile illegal und auch in der Heimatstadt der Plattform, in San Francisco, ist das Vermieten der eigenen Wohnung nur sehr eingeschränkt möglich. Auch das Hosten eines Airbnb-Gastes in Berlin ist seit Anfang des Jahres mit verschärften Auflagen verbunden. Nachbarn haben außerdem mittlerweile die Möglichkeit Probleme mit einer vermieteten Wohnung direkt an die Plattform zu melden.

Wer sich dafür eine Lösung vorstellen kann oder wer andere Verbesserungswünsche hat, der darf sich freuen. Airbnb-CEO Brian Chesky fragte am Sonntag auf Twitter was sich Nutzer der Plattform für das nächste Jahr wünschen:

If @Airbnb could launch anything in 2017, what would it be?