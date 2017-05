Essential Phone: Das ist das neue High-End-Smartphone des Android-Vaters

Android-Vater Andy Rubin hat sein erstes High-End-Smartphone vorgestellt. Mit dem „Essential Phone“ will Rubin gegen das Samsung Galaxy S8 und weitere Player der Oberklasse-Riege antreten.

Essential Phone: Das 5,7-Display bedeckt fast die ganze Front

Seit Monaten kursieren Gerüchte um das erste Smartphone des Ex-Android-Chefs und Android-Vater Andy Rubin im Netz. Am Dienstag hat Rubin sein „Essential Phone“ offiziell vorgestellt. Es wird begleitet von einer Reihe an Zubehör, mit dem das Smartphone um neue Funktionen modular erweitert werden kann.

Das ist das Essential Phone von Andy Rubin. (Bild: Essential)

Beim Essential Phone handelt es sich um ein Smartphone der absoluten Oberklasse mit Snapdragon-835-Prozessor, vier Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem UFS-2.1-Speicher. Das Gehäuse besteht aus Titan und Keramik und soll dadurch äußerst robust sein. Das Smartphone besitzt übrigens keinerlei Logos oder andere Markenzeichen – das Design soll für sich sprechen.

Apropos Design: Die Front wird beinahe komplett vom 5,71-Zoll-LTPS-Display vereinnahmt – es schmiegt sich sogar um die Ohrmuschel. Die Auflösung beträgt 2.560 x 1.312 Pixel, das 16:9-Seitenverhältnis entspricht der weit verbreiteten Geräteform - beim Galaxy S8 (Test) beträgt es 18,5:9, beim LG G6 18:9. Die Abmessungen des 185 Gramm schweren Geräts betragen 141,5 x 71,1 x 7,8 Millimeter. Der Akku des Essential Phone ist 3.040 Milliamperestunden groß und lässt sich per USB-Port schnell aufladen.

Essential Phone mit Dual-Kamera á la Huawei

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die Hauptkamera mit zwei Sensoren mit jeweils 13 Megapixeln und f/1.85-Blende - ein Sensor nimmt in RGB-Farbe, der andere nur Monochrome-Informationen auf. Damit orientiert Essential sich an Huaweis-Dual-Kamera-Funktionsweise, die beispielsweise im Mate 9 oder dem Huawei P10 (Test) zum Einsatz kommt. Rückseitig ist außerdem ein Fingerabdrucksensor verbaut. Frontseitig befindet sich eine Acht-Megapixel-Kamera mit einer f/2.2-Blende, mit der Videoaufnahmen in 4K-Qualität angefertigt werden können.

Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.0 LE, ein USB-C-Anschluss, WLAN nach ac-Standard, NFC und GPS. Eine 3,5-Millimeter-Audiobuchse ist nicht zu finden, laut Essential befindet sich ein Kopfhörer-Dongle im Lieferumfang des Smartphones. Über das auf dem Smartphone laufende Betriebssystem ist noch nicht viel bekannt – die Basis ist aber ein recht pures Android in Version 7.1.1 Nougat.

Essential Phone – die Farben. (Bild: Essential)

Das Essential Phone ist modular erweiterbar

Wie bereits vorab gemutmaßt, will Rubin ein ganzes Ökosystem an Zubehör für sein Essential Phone anbieten. Das erste Produkt ist eine 360-Grad-Kamera, die sich per magnetischem Port auf der Smartphone-Rückseite andocken lässt. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Ladedock für das Gerät in petto.

Das Smartphone kann vorerst nur in den USA zum Preis von 699 US-Dollar erstanden werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt das Essential Phone mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach Deutschland – ein genauer Release-Zeitpunkt steht aber noch nicht fest. Immerhin ist die Website aber schon mit deutscher Lokalisierung abrufbar.

Modell Essential Phone „Essential PH-1" Betriebssystem Android 7.1.1 Nougat Display 5,71 Zoll LPTS, (2.560 x 1.312 Pixel) Prozessor Qualcomm Snapdragon 835 Arbeitsspeicher 4 GB Interner Speicher 128 GB Hauptkamera Dual-Cam mit 13 MP-RGB- und 13-MP-Monochrom-Sensor, f/1.85-Blende Frontkamera 8 MP; f/2.20-Blende, Fixfokus Akkukapazität 3.040 mAh (fest verbaut) Konnektivität 802.11a/b/g/n/ac mit MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC

Abmessungen 141,5 x 71,1 x 7,8 mm Gewicht 185 Gramm Farben Black Moon, Stellar Grey, Pure White, Ocean Depths Sonstiges Fingerabdrucksensor, USB C Preis 699 US-Dollar (UVP)

