Ethereum: Ether-Kurssturz nach Flash-Crash und Fake-News

Die Kryptowährung Ethereum hat nach Flash-Crash und Gerüchten um den Tod eines Entwicklers deutlich an Wert verloren. Aber auch die Konkurrenz um Bitcoin, Ripple oder Litecoin musste Federn lassen.

Ethereum: Mitentwickler Buterin lebt

Die gute Nachricht: Vitalik Buterin lebt. Der Miterfinder der Kryptowährung Ethereum sah sich auf Twitter dazu genötigt, ein auf 4chan gestreutes Gerücht zu widerlegen, laut dem er bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sei. Die schlechte Nachricht: Der Kurs der Ethereum-Währung Ether ist seit Sonntag um rund 20 Prozent zurückgegangen. Die Gründe dafür sind allerdings vielfältiger als nur die Fake-News zum angeblichen Tod von Buterin, wie Mashable berichtet.

Another day, another blockchain use case. pic.twitter.com/OyHzdhEeGR — Vitalik Buterin (@VitalikButerin) June 26, 2017

Für einen nachhaltigen Vertrauensverlust in Ethereum/Ether dürfte insbesondere der Flash-Crash vom vergangenen Mittwoch gesorgt haben. Ein millionenschwerer Ether-Verkauf hatte dabei den Preis kurzzeitig in den Keller sinken lassen. Ether wurde kurzzeitig für nur zehn US-Dollar-Cent gehandelt. Der Kurs erholte sich zwar wieder, in den vergangenen Stunden ging es aber noch einmal kräftig abwärts. Nachdem vor genau zwei Wochen beinahe die Marke von 400 US-Dollar erreicht worden war, steht jetzt ein Ether-Kurs von rund 240 US-Dollar zu Buche.

Kursentwicklung bekannter Kryptowährungen wie Ethereum, Bitcoin oder Ripple in den vergangenen 24 Stunden. (Screenshot: Coinmarketcap.com/t3n.de)

Neben Flash-Crash und Fake-News könnte auch ein Bericht der britischen Zeitung The Times den Abwärtstrend befeuert haben. Demnach soll nicht Buterin, sondern der britische Programmierer und Ethereum-Mitgründer Gavin Wood 100 Prozent des Codes für die Ethereum-Plattform geschrieben haben. Für Branchenbeobachter dürfte das allerdings weniger überraschend sein. Schließlich war Wood CTO und Chefentwickler bei Ethereum, während Buterin eher als Gesicht hinter der Plattform in den Medien auftritt.

Ethereum und Co.: Rückgang bei Kryptowährungen

Möglicherweise ist der aktuelle Rückgang des Ether-Preises auch Teil einer aktuellen Kurskorrektur der Kryptowährungen, die in den vergangenen Monaten nahezu im Gleichschritt riesige Kursgewinne verbuchen konnten. Allein der Ether-Kurs war seit Jahresbeginn um bis zu 4.400 Prozent gestiegen. Der Kursübersicht auf Coinmarketcap.com zufolge mussten alle namhaften Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple, Litcoin, Ethereum Classic, NEM oder Dash in den vergangenen 24 Stunden teils zweistellige Rückgänge hinnehmen.

via futurezone.at