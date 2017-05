Mehr Ethereum-Trading in China: Kurs der Bitcoin-Alternative wächst steil

Eine der drei größten Börsen für Kryptowährungen in China ermöglicht jetzt den Handel mit Ethereum – weitere könnten folgen. Der Kurs der Bitcoin-Alternative legt kräftig zu.

Ethereum: Große Börse in China ermöglicht Handel

Wenn es um Kryptowährungen geht, ist meist Bitcoin in aller Munde – und derzeit mit deutlich mehr als 2.000 US-Dollar auch am meisten wert. Dabei ist die Entwicklung von Ethereum und deren Kryptowährung Ether (ETH) derzeit fast noch beeindruckender, die dahinterstehende Technologie gilt als vielfältiger. Jetzt könnte auch die aktuell zweitbeliebteste Kryptowährung abheben: Huobi, eine der drei größten Börsen für Kryptowährungen in China, hat den Ethereum-Handel auf ihrer Plattform erlaubt.

Nach einem Kurseinbruch am Wochenende geht es mit Ethereum/Ether seit Wochenbeginn wieder steil bergauf. (Screenshot: Brave New Coin/t3n.de)

Der ETH-Handel soll offiziell am Mittwoch gestartet werden, heißt es in einer Mitteilung von Huobi. Die Ankündigung treibt derzeit den ETH-Kurs in Richtung neue Rekordhöhen. China ist nicht nur ein wichtiger Markt für Kryptowährungen – allerdings von Bitcoin dominiert. Erwartet wird, dass weitere Börsen des Landes folgen könnten und sich dadurch die Popularität von Ethereum weiter erhöht. Ebenfalls ein Wachstumstreiber könnte die Ankündigung von BTCC sein, den Handel mit der Ethereum-Variante Ethereum Classic einzuführen.

Nach dem bisherigen Hoch am vergangenen Donnerstag von gut 200 US-Dollar rutschte der ETH-Kurs über das Wochenende um 50 US-Dollar ab. Am Dienstag erreichte der Kurs einen neuen Rekordwert von knapp 217 US-Dollar. Bei Redaktionsschluss dieser Meldung (18:30 Uhr) notiert die Kryptowährung auf der Plattform Brave New Coin bei 204,74 US-Dollar – ein Plus von 11,5 Prozent gegenüber dem Eröffnungskurs.

Ethereum/Ether: Kurs um 2.400 Prozent gestiegen

Seit Anfang des Jahres hat Ether damit ein Plus von enormen 2.400 Prozent erreicht. Zum Vergleich: Bei Bitcoin ging seit dem 1. Januar 2017 „nur“ um 225 Prozent nach oben. Ist Ether damit automatisch das bessere Investment? Nicht unbedingt. Schließlich ist bei Ethereum/Ether – wie auch bei Bitcoin – ein weiteres starkes Wachstum ebenso möglich wie starke Einbrüche. Und: Es gibt derzeit mehr als 700 Altcoins, viele von ihnen werden in den kommenden Monaten und Jahren scheitern.

Weiterführende Informationen zu Ethereum/Ether und Bitcoin findet ihr in dem ausführlichen t3n-Artikel „2.400 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Ist Ethereum ein besseres Investment als Bitcoin?“. Auch interessant in diesem Zusammenhang: „60 Milliarden Dollar und mehr: 10 Gründe, warum Kryptowährungen boomen“.

