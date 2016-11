EU-Datentarife: Ohne Limit mobil surfen für 15 Euro? Geht, aber nicht in Deutschland

Was die meisten Mobilfunkkunden ahnen, macht jetzt eine Infografik mehr als deutlich: Deutschland ist bei den Datentarifen im EU-Vergleich richtig teuer. Das hat einen einfachen Grund.

EU-Datentarife: Im Norden und Osten ist es am günstigsten

Dänemark, Polen und Lettland – diese drei EU-Länder bieten für europäische Verhältnisse enorm günstige Datentarife. Mobilfunknutzer in diesen Ländern können zum Preis von unter 17 Euro ohne Limit und Drosselung mobil surfen. Ebenfalls ohne Limit, aber zu Preisen von jeweils knapp 30 Euro sind Nutzer in Litauen, Finnland und Irland mit LTE-Geschwindigkeit im mobilen Netz unterwegs. Deutschland ist in diesem Ländervergleich unter „ferner liefen“. Hierzulande muss man sich mit sechs Gigabyte zum Preis von 26,49 Euro zufriedengeben.

LTE-Datenvolumen für unter 30 Euro: EU-Datentarife im Vergleich. (Infografik: Statista/Spiegel Online)

Deutschland ist damit nur knapp nicht Letzter im EU-weiten Vergleich der Datentarife. Dabei ist das Fünf-Gigabyte-Angebot des dahinterliegenden Rumänien nur halb so teuer. Einzig Zypern ist ohne Zahlenspiele noch deutlich teurer als Deutschland. Hier gibt es drei Gigabyte an LTE-Datenvolumen zum Preis von 29 Euro.

Allerdings fehlen in der Infografik von Spiegel Online und Statista auch einige EU-Länder wie Tschechien oder Belgien. Für die Übersicht wurde erhoben, wieviel Datenvolumen man in dem Land jeweils für maximal 30 Euro bekommen würde. In Deutschland lag hier ein O2-Angebot vorne, es sei aber nicht jeder Tarif berücksichtigt worden, schreibt Spiegel Online. Auch in Deutschland könnte man übrigens eine ungedrosselte Datenflatrate kaufen – die kostet aber 199,95 Euro pro Monat.

Datentarife: Deutschlands Mobilfunkmarkt ist kaputt

Warum Deutschland im EU-Vergleich so teuer ist, was die Preise für mobiles Surfen angeht? Mit Telefonica, Vodafone und der Deutschen Telekom teilen sich drei große Anbieter den Markt unter sich auf; jeder von ihnen hat einen Anteil von rund einem Drittel. Dazu kommen noch einige Mobilfunkdiscounter, die aber eines der Netze der genannten drei Anbieter nutzen. Darüber hinaus gilt auch der vergleichsweise kostspielige Netzausbau als Preistreiber. Laut dem finnischen Beratungsunternehmen Rewheel belegt Deutschland den letzten Platz in der EU, was das Funktionieren des Marktes angeht.

Auch interessant in diesem Zusammenhang: Roaming-Gebühren in der EU sollen doch komplett abgeschafft werden.