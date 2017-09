EU wird 8.000 kostenlose Wlan-Hotspots bereitstellen

Die Europäische Union will bis zu 8.000 Gemeinden kostenlose Wlan-Hotspots zur Verfügung stellen. Interessierte können sich bewerben.

Kostenlose Wlan-Hotspots: Bis zu 8.000 Gemeinden profitieren

EU will Tausende kostenlose Wlan-Hotspots bereitstellen. (Foto: Shutterstock-Vagengeim)

Schon im Mai hat sich die Europäische Union (EU) vorab geeinigt. Jetzt hat auch das EU-Parlament grünes Licht gegeben. Bürger des Staatenbundes sollen schon bald auf Tausenden öffentlichen Plätzen, in Krankenhäusern und Büchereien auf kostenlose Wlan-Hotspots zugreifen können. Die Internetzugänge werden durch die EU finanziert. In etwa 120 Millionen Euro sind vorgesehen.

Gemeinden und öffentliche Einrichtungen sollen sich direkt über ein Online-Portal für Internet-Gutscheine bewerben können. Die Betreiber müssen den Hotspot für mindestens drei Jahre zur Verfügung stellen und die Unterhaltskosten tragen. Die EU zahlt bis zu 100 Prozent der Anfangskosten. Sie hoffe, dass die ersten 1.000 Gutscheine bis Anfang 2018 zugeteilt sind, sagte EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel am gestrigen Dienstag.

