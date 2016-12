„Schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte“: EuGH kippt anlasslose Vorratsdatenspeicherung

Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in der EU ist Geschichte: Der Europäische Gerichtshof kippte entsprechende Regelungen. Sie seien ein besonders „schwerwiegender Eingriff“ in die Grundrechte.

EuGH-Urteil: Anlasslose Vorratsdatenspeicherung passé

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat am Mittwoch die äußerst umstrittene anlasslose Vorratsdatenspeicherung gekippt. Der damit einhergehende Grundrechtseingriff sei „als besonders schwerwiegend anzusehen“, heißt es in der Urteilsbegründung (Volltext auf englisch). Eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten sei durch das Unionsrecht untersagt. EU-Mitgliedstaaten dürften Telekombetreibern „keine allgemeine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung auferlegen“, heißt es weiter.

Vorratsdatenspeicherung: EuGH urteilt für mehr Privatsphäre, lässt aber Ausnahmen zu. (Bild: White78 / Shutterstock.com)

Allerdings macht der EuGH in Sachen Vorratsdatenspeicherung auch eine Ausnahme: Zur Bekämpfung schwerer Straftaten soll eine gezielte Vorratsdatenspeicherung von Daten weiterhin ermöglicht werden. Diese müsse jedoch „auf das absolut Notwendige beschränkt“ sein. Die EuGH-Richter verlangen zudem, dass eine entsprechende nationale Regelung klar und präzise sein und hinreichende Garantien für den Schutz der Daten vor Missbrauchsrisiken enthalten muss. Der Zugang zu diesen Daten müsse – außer in Eilfällen – einer vorherigen Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhängige Stelle unterliegen. Die Daten sollten auf EU-Gebiet gespeichert und nach dem Ablauf der Speicherfrist unwiderruflich vernichtet werden.

Das EuGH-Urteil ist eine Reaktion auf Anfragen von Gerichten aus Schweden und Großbritannien infolge eines Urteils des Gerichtshofes aus dem Jahr 2014 („Digital Rights Ireland“). Darin war die Richtlinie über die Vorratspeicherung von Daten aus dem Frühjahr 2006 für ungültig erklärt worden. In Deutschland war erst im Oktober 2015 eine Neuauflage der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung angekündigt worden, laut der Telekomfirmen Telefon- und Internetverbindungen für zehn Wochen speichern müssen. Standortdaten bei Mobilfunkgesprächen sollen demnach vier Wochen lang gespeichert werden.

Vorratsdatenspeicherung: Deutsche Regelung vor dem Aus?

In einem halben Jahr, Mitte Juni 2017, hätten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland spätestens wieder mit der verpflichtenden Speicherung beginnen müssen. Gegen die Regelung sind mehrere Verfassungsbeschwerden eingereicht worden. Zuletzt hatten Ende November Vertreter des Vereins Digitalcourage, des Arbeitskreises gegen Vorratsdatenspeicherung und mehrere Einzelpersonen eine von über 30.000 Bürgern unterzeichnete Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ob die deutsche Regelung jetzt ausgesetzt wird oder in möglicherweise veränderter Form Bestand haben soll, steht noch nicht fest.

