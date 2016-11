Eve: Dieses E-Commerce-Startup will den Matratzenkauf sexy machen

Anzeige

Eve sleep will mit einer stylischen Matratze neuen Schwung in die Schlafzimmer bringen. Zwar erzielt das Startup schon Millionenumsätze – doch der Markt hat seine Tücken.

Den Matratzenkauf neu denken

Vor zwei Jahren trieb Jas Bagniewski und James Fryer diese eine Frage um: „Wie kann man eigentlich das Produkt Matratze sexy machen?“. Die beiden Gründer waren bereits im Matratzen-Business tätig, das zwar lukrativ war, aber auch irgendwie öde: Langweilige Matratzenabteilungen, ein unübersichtliches Angebot und wegen der Zwischenhandelsmargen auch hohe Preise. Zudem war der Matratzenkauf nervenaufreibend und machte wenig Spaß.

Sie wollten also nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt kreieren, sondern auch den Kaufprozess serviceorientierter gestalten. Auch im Preis müsste es doch günstiger und im Vertrieb einfacher gehen, dachten sie. So entstand die Idee zur One-Size-Fits-All-Matratze, die online bestellt, kostenlos geliefert sowie ausgiebig ausprobiert werden kann. Neben diesem Hauptaugenmerk wollten sie zudem ein schönes Designprodukt erschaffen.

„Das Apple unter den Matratzen“

Für die Gründung holten sich die beiden allerdings noch Unterstützung ins Boot. Während Jas das Performance-Marketing und James die Produktentwicklung betreuen, fehlten ihnen noch Stützen im Bereich Non-Performance-Marketing, was Kuba Wieczorek übernahm, sowie Finanzen und Operations, womit sich Felix Lobkowicz auskannte.

Kuba hat eine Passion für Design und Branding und hat den Spirit in das Startup gebracht, dass es mit hoher Qualität und einem neuen Servicemodell nicht getan ist. Dass ein Produkt nicht nur funktionieren, sondern auch gut aussehen muss, ist an Apples Erfolg zu beobachten. In diese Kerbe wollten auch die Gründer schlagen. Als Markenzeichen für Eve steht der markante kanariengelbe Rand der Matratze.

Probieren geht über studieren

Sie entwickelten eine Matratze, die für alle Schlaftypen funktioniert und sich für und leicht und schwer immer mittelfest anfühlt. Die drei aufeinander abgestimmten Schichten, sowie die Punktelastizität des Viscoschaums, einer Innovation aus der Raumfahrt, ermöglichen der Matratze eine individuelle Anpassung an den Körper. Sie gibt dort nach, wo sie soll, um Druckstellen zu vermeiden, gleichzeitig stützt sie Körper und Wirbelsäule.

Da ein kurzes Probeliegen im Geschäft nicht ausreichend ist, bietet das Startup ein 100-tägiges Probeliegen an. Die kostenlose Liefer- und Retourenmöglichkeit sollen dem Kunden den Matratzenkauf erheblich erleichtern.

Angefangen vom Kauf auf der Website bis zum Auspacken wurde die komplette Customer-Journey neu gedacht. Um das Angebot zu komplettieren, bietet Eve seit Oktober auch ein erweitertes Sortiment an, das Bettdecken, Kissen und Bettlaken beinhaltet.

Keine Konkurrenz mit dem stationären Handel

Ikea und Matratzenläden sehen die Gründer nicht als direkte Konkurrenten. „Wir sehen uns als moderne und zeitgemäßere Ergänzung. Es wird immer Menschen geben, die sich in einer Matratzenabteilung umsehen, dort kaufen und auch die gegebenenfalls längere Lieferzeit, den Transport oder das kurze Probeliegen im Geschäft nicht scheuen“, sagt Jas. Eve unterscheide sich durch ein klares und auf Lifestyle und Design ausgerichtetes Branding. „Wir wollen eine komplette Design-Welt rund um das Thema Schlafen aufbauen.“

Think global – act local

Bei Eve läuft alles nach dem Motto „Think global – act local“. Das Startup ist derzeit in neun Märkten aktiv, darunter auch die USA. Und es sollen weitere Märkte hinzukommen. „Wir sind ein sehr schnell wachsendes und expandierendes Unternehmen. Das erfordert eine global ausgerichtete Denkweise“, sagt Helmut Müller, Geschäftsführer Deutschland. „Andererseits ist unser Handeln stark auf die Konsumentenbedürfnisse in den verschiedenen Ländern fokussiert. Und da gibt es Unterschiede: Der deutsche Konsument legt auf andere Dinge Wert als der englische oder französische. Trotz einer globalen Größe muss man sich auf regionale Unterschiede einstellen und entsprechend agieren.“

Dies gilt beispielsweise für die Verwendung von Brandschutzmitteln in den Matratzen. In England zwingend vorgeschrieben, ist er hierzulande nicht erwünscht. Viele stören sich am Geruch. Um den Wünschen der deutschen Verbraucher zu entsprechen, hat Eve das gängige Brandschutzmittel (TCPP) aus seinen Matratzen entfernt. Auch wurde die Produktion nach Deutschland verlagert. Weitere Anpassungen waren der Härtegrad und die Höhe der Matratze.

London als Schaltzentrale

Neben dem Hauptsitz ist London hat Eve in allen agierenden Ländern Leute vor Ort. Diese sind aber eng an London angebunden und stehen in engem Austausch. „Um eine Marke aufzubauen muss man die Marken-DNA und auch die Unternehmensphilosophie inhalieren. Nur so baut man eine authentische globale Marke auf.“, sagt Jas. Mittlerweile sind es 60 Mitarbeiter aus allen möglichen Ländern, die an der Marke Eve und ihrem Erfolg arbeiten: Sie kommen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, USA, England, Neuseeland, Canada, Polen, Italien, Niederlande, Schweiz, Österreich und Schweden.

Helmut Müller, Geschäftsführer von Eve in Deutschland

Im Headquarter trifft das Team einmal im Monat bei einem gemeinsamen Essen zusammen, am Donnerstag gibt es ein Feierabendbier-Angebot. Auch sonst hält sich Eve an die gängigen Startup-Regeln und bietet seinen Mitarbeitern mehr als nur ein Gehalt: „Das Londoner Büro ist mitten im Camden Market, einem der spannendsten und trendigsten Viertel in London. Eve bietet ein spannendes und junges Arbeitsumfeld. Wenn die Leistung stimmt, ist das Unternehmen auch sehr flexibel, was Arbeitszeiten oder Home Office angeht.“, sagt Mitgründer Felix. Das ist in großen Städten wie London ein enormer Vorteil. Führungskräfte werden zudem am Unternehmen beteiligt – das motiviert natürlich ungemein. Schließlich ist Eve ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Für das kommende Geschäftsjahr peilt Eve bereits 45,5 Millionen Euro Umsatz an.

Wer Teil des Teams sein will, braucht vor allen ein hohes Maß an Selbstständigkeit. „Wir suchen oft nicht nach bestimmten Jobtiteln, sondern dynamischen Mitarbeitern, die viel Eigeninitiative einbringen und mitgestalten wollen. Engagement und Talent sind für uns das wichtigste“, so Helmut.

Kundenzufriedenheit maximieren, auf Märkte einstellen

Für die kommenden Jahre hat das Unternehmen große Pläne. Während im letzten Jahr nach der Gründung der Fokus stark darauf lag, Eve so zu kreieren, dass sie für die Kunden die perfekte Matratze ist, geht es jetzt darum, weiter an der Marke zu arbeiten und sich auch noch besser auf die Gegebenheiten der verschiedenen Märkte einzustellen. „Wichtig war uns auch, dass die Marke Eve als etwas wahrgenommen wird, das für gute Laune, Energie und einen tollen Tag steht. Denn letztlich geht es darum: Einen guten Tag zu haben, der durch einen erholsamen Schlaf ermöglicht wird.“ so die Gründer. „Uns ist es wichtig, unseren Kunden ein positives Lebensgefühl zu vermitteln und eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist guter Schlaf. Dafür stehen wir.“

