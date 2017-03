Extremistischer Content: Über 250 Unternehmen legen Google-Ads auf Eis

Islamisten, homophobe Priester und Rechtsextremisten: Viele Weltmarken stoppen ihre Google-Ads, weil sie mit diskriminierenden Inhalten in Verbindung gebracht wurden. Google kündigt Reaktionen an.

Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung eines Artikels der britischen Times, in dem die Platzierung von Google-Ads in Videos mit extremistischen Inhalten thematisiert wurde, ziehen viele Unternehmen Konsequenzen. Wie die renommierte Tageszeitung berichtet, haben mehr als 250 teilweise weltweit agierende Marken – darunter so bekannte Namen wie VW, Toyota, Mcdonald's, O2 und die BBC – ihre Werbemaßnahmen bei Google vorerst gestoppt, da sie einen Imageverlust befürchten. Der Gesamtwert der Verträge soll sich auf mehr als 50 Millionen Pfund belaufen.

Volkswagen-Anzeigen auf Islamisten-Kanal sorgen für Verärgerung

Extremistischer Content: Auch Volkswagen stoppt vorerst seine Werbemaßnahmen bei Google. (Bild: Philipp Lange / Shutterstock)

Bei der Untersuchung hatten die Journalisten der Times beispielsweise Volkswagen-Werbeanzeigen auf dem Youtube-Kanal eines bekannten Islamisten namens Wagdi Ghoneim gefunden, der wegen der Unterstützung von Terrororganisationen aus Großbritannien ausgewiesen wurde. Des Weiteren geriet Google in die Kritik, weil die Reporter sechs antisemitische Videos beim Internet-Riesen gemeldet hatten, jedoch keines davon innerhalb von 24 Stunden gelöscht wurde. Erst nach einer direkten Kontaktaufnahme durch die Zeitung seien vier der fraglichen Inhalte entfernt worden, so die Times.

Google verspricht schnelle Gegenmaßnahmen

Google reagierte prompt auf die Enthüllungen und kündigte in Person von Ronan Harris (Managing Director Google UK) eine umfassende Verbesserung des Werbekundenschutzes an. Knapp eine Woche später meldet sich nun an gleicher Stelle der Google-CBO Philipp Schindler zu Wort: Laut ihm habe Google bereits mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen, die in wenigen Monaten vollständig implementiert sein sollen. Diese Maßnahmen sollen eine Verschärfung der Google-Werberichtlinien, die stärkere Durchsetzung bestehender Regeln und neue direkte Kontrollmöglichkeiten für die Werbepartner beinhalten. Schindler kündigt zudem eine Personalaufstockung an: „Wir werden eine erhebliche Anzahl an Mitarbeitern einstellen und neue Tools entwickeln, die unsere Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens dazu nutzen, fragwürdige Inhalte zu überprüfen.“

