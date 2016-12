Facebook 2016: Das waren die meistdiskutierten Themen in Deutschland

Facebook hat seinen alljährlichen Videorückblick veröffentlicht. Außerdem verrät das soziale Netzwerk, welche Themen in diesem Jahr besonders heiß diskutiert wurden.

Facebook 2016: US-Präsidentschaftswahlen waren das wichtigste Thema für die Nutzer

Es ist mittlerweile Tradition, dass die großen Web-Plattformen am Ende eines jeden Jahres einen Rückblick veröffentlichen. Im Fall von Facebook geschieht das wie in den vergangenen Jahren in Form eines Videos, das auf die wichtigsten Medienereignisse der letzten zwölf Monate eingeht. Vom Brexit über den US-Präsidentschaftswahlkampf bis hin zum Tod von Musiklegende David Bowie werden in dem Clip die Themen behandelt, die uns 2016 beschäftigt haben.

Neben dem Video hat Facebook auch ermittelt, welche Themen die täglich mehr als eine Milliarde Nutzer am meisten diskutiert haben. Dazu hat Facebook untersucht, wie häufig ein Thema zwischen dem 1. Januar und dem 27. November 2016 in Beiträgen Erwähnung fand. Zur Erstellung der Listen hat Facebook die Beiträge zur Auswertung nach eigenen Angaben anonymisiert.

Facebook 2016: Der US-Präsidentschaftswahlkampf war in Deutschland und weltweit das am meisten diskutierte Thema auf der Plattform. (Screenshot: Facebook)

Facebook 2016: Das waren die meistdiskutierten Themen des Jahres

In Deutschland

Präsidentschaftswahlen in den USA Fußball-Europameisterschaft Pokémon Go Silvesterübergriffe in Köln Attentate in Süddeutschland Brexit-Votum Flüchtlingskrise Tod von David Bowie am 10. Januar Tod von Bud Spencer am 27. Juni Olympische Sommerspiele

Weltweit

Präsidentschaftswahlen in den USA Politische Unruhen in Brasilien Pokémon Go „Black Lives Matter“-Bewegung Wahl von Rodrigo Duterte zum Präsidenten der Philippinen am 9. Mai Olympische Sommerspiele Brexit-Votum Super Bowl Tod von David Bowie am 10. Januar Tod von Muhammed Ali am 3. Juni

Wie üblich können sich Nutzer auch ihren ganz persönlichen Video-Rückblick erstellen lassen. Der wird aus euren eigenen Aktivitäten auf Facebook im letzten Jahr generiert und kann dann auf der Plattform geteilt werden. Dieses Video könnt ihr hier abrufen.

