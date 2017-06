Facebook zählt in Deutschland erstmals mehr als 30 Millionen Nutzer

Immer mehr Deutsche nutzen Facebook. Wie das Unternehmen mitteilt, zählt es hierzulande erstmals mehr als 30 Millionen Nutzer, die jeden Monat aktiv sind. Anfang 2016 waren es noch 28 Millionen.

Im ersten Quartal des Jahres 2017 verzeichnet Facebook überdies 23 Millionen täglich aktive Nutzer in Deutschland. Auch für die mobile Nutzung verkündet das Unternehmen neue Zahlen: 27 Millionen Deutsche nutzen Facebook jeden Monat mit ihrem Mobilgerät, 21 Millionen sogar täglich.

Erst im April verzeichnete Facebook weltweit mehr als fünf Millionen Werbekunden. Trotz aller Diskussionen über fehlerhafte Metriken, Werbewirkung und Hate Speech rennen Werbungtreibende dem Konzern offenbar nach wie vor die Bude ein. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind dabei für Facebook eine wichtige Zielgruppe.

Facebook bedankt sich mit Video

Danke ❤️ an 30 Millionen Posted by Facebook on Donnerstag, 1. Juni 2017

„Heute nutzen monatlich mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland alleine Facebook. All diesen Menschen gilt unser Dank“, sagt Martin Ott, Managing Director Central Europe bei Facebook. „Wir danken ihnen dafür, dass sie Facebook nutzen, sich ausdrücken und mit anderen teilen, was ihnen wichtig ist, sich in Gruppen engagieren, Verbindungen pflegen und neue schaffen.“

Facebook-Gruppen, in denen sich die Nutzer untereinander austauschen, spielen für den Konzern eine wichtige Rolle, heißt es. Von den weltweit 1,94 Milliarden Menschen, die monatlich Facebook nutzen, engagieren sich demnach mehr als eine Milliarde in den unterschiedlichsten Gruppen. Aus diesem Grund bedankt sich Facebook in einem Video passend zu der Verkündung von 30 Millionen Nutzern bei 30 deutschen Facebook-Gruppen, darunter „Wir sind echte Mamas“ (über 41.000 Mitglieder) und „Mein Garten“ (über 79.000 Mitglieder).

