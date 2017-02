Facebook-App spielt Videos automatisch mit Sound ab – so stellt ihr ihn aus

Facebook hat am Dienstag eine neue Funktion angekündigt, die viele verärgern dürfte: Automatisch startende Videos mit Ton im Newsfeed – zum Glück gibt es eine Lösung.

Facebook-Videos mit Ton – so könnt ihr die Einstellung deaktivieren

Im Sommer letzten Jahres wurde die neue Video-Funktion mit automatischer Tonwiedergabe erstmals entdeckt, jetzt ist sie offiziell. Damit plärrt künftig beim Scrollen durch den Newsfeed am Smartphone bei jedem zu sehenden Video der Sound durch die Lautsprecher oder die Kopfhörer, sofern ihr das Gerät nicht im Lautlosmodus nutzt. Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln könnten daher unter Umständen künftig nervenaufreibender werden. Aber auch im Büro, der Uni oder der Schule dürfte es nun häufiger unvermittelt aus den Smartphone-Lautsprechern schallen.

An den Facebook-App-Einstellungen der Smartphones eurer Mitmenschen könnt ihr zwar nichts ändern, aber ihr habt in euren eigenen Geräten die Möglichkeit, Videos wieder lautlos starten zu lassen. Hierfür bewegt ihr euch in der Facebook-App zu den Einstellungen und sucht den Punkt „App-Settings“ (oder App-Einstellungen). Hier findet ihr künftig die Einstellung, Video im News-Feed mit deaktiviertem Ton wiederzugeben.

Videos starten in der Facebook-App zwar automatisch mit Ton – in den Einstelllungen könnt ihr die Funktion aber abstellen. (Bild: Facebook)

In den App-Einstellungen habt ihr außerdem die Option, die Autoplay-Funktion von Videos zu begrenzen oder sogar komplett zu deaktivieren. Das könnt ihr ebenso in den App-Einstellungen unter „Autoplay“ regeln. Auf Wunsch ist es möglich, Videos nur im WLAN-Netz automatisch starten zu lassen, wodurch wenigstens das Datenvolumen geschont wird.

In der Facebook-App könnt ihr zusätzlich steuern, ob Videos automatisch starten. (Bild: t3n)

Facebook-App: Videosound soll nicht mit Musikwiedergabe von Spotify und Co. interferieren

Falls ihr euch fragen solltet, ob der Facebook-Videosound die Wiedergabe von Musik via Spotify, Google Play Music, Apple Music oder einem anderen Player unterbrechen sollte, gibt es Entwarnung. Auf Nachfrage von The Verge bestätigt das Unternehmen, dass ihr gleichzeitig weiterhin Musik hören und auf Facebook unterwegs sein könnt, ohne dass plötzlich statt eurem Lieblingssong Sound aus dem automatisch startenden Video aus euren Kopfhörern tönt.

